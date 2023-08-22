Цены на путевки в Таиланд снизились на треть

Более 790 тысяч россиян приехали в Таиланд за шесть месяцев текущего года, это на 1000% больше показателей аналогичного периода 2022 года. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на министерство туризма и спорта королевства. По данным ведомства, в Таиланд приехали 791 574 россиянина, более половины туристов прибыли на Пхукет.