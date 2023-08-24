Названы страны Европы, которые чаще других выдают визы россиянам

Многие россияне нынче даже и не мечтают слетать в Европу на денек-другой, а все потому, что бытует мнение: получить шенгенскую визу сейчас — это большая удача. Да, заявки на допуск, например, в Германию чаще отклоняют, но и в ответ подают их теперь гораздо реже, рассказала «Интерфаксу» директор группы компаний «Аэроклуб» Юлия Липатова. А вот Греция, Венгрия и Италия, напротив, лояльны к россиянам — эти страны считаются самыми простыми в получении шенгенских виз. По крайней мере, количество отказов за последнее время не возросло.