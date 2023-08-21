Эксперт объяснил рост турпотока из России в Израиль

Об этом в интервью RT заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин , комментируя известие о том, что за семь месяцев 2023 года россияне стали отдавать предпочтение израильским курортам на 80% чаще, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

"Хотя открытие Китая связывают с перспективой. И в Таиланд, и в Арабские Эмираты едет большой объем (туристов. — RT). Но Израиль все-таки такое "среднее плечо" по расстоянию и хорошо известен россиянам, несмотря на разного рода вопросы обеспечения безопасности", — отметил Барзыкин.

Он также добавил, что Израиль обладает диверсифицированным турпродуктом. В августе консул-атташе КНР в Казани Чэнь Божуй заявил, что китайские визы для российских туристов в перспективе могут отменить. Он напомнил, что въездные документы для туристических групп из РФ уже отменены.