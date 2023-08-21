Пенсионерам назвали идеальный курорт для отдыха осенью

Активным пенсионерам, которые любят необычные маршруты для путешествий, посоветовали осенью ехать в Армению и Кыргызстан. Идеальные направления для осеннего отдыха пожилым людям назвал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

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«Далеко не все россияне готовы проводить время дома после выхода на пенсию», – пишут медиа.

Российские пенсионеры, которые любят активный отдых, не бьющий по карману, осенью могут поехать в Кыргызстан или Армению.

Мальцев обратил внимание, что там находится большое количество санаториев с термальными источниками, где можно пройти курс лечения по низкой цене. Кроме того, для въезда в обе страны не нужен загранпаспорт.