Туристка пожаловалась на отравление в турецком отеле

Российские туристы жалуются, что отравились в отеле Аланьи. Светлана вместе с мамой и дочерью отдыхали в четырехзвездочном Armas Green Fugla. Несколько дней назад заболел ребенок. Девочку сильно рвало, начался понос. После этого плохо почувствовала себя бабушка, а затем и сама Светлана. Она утверждает, что это не единственный случай отравления – в отеле заболели многие.

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«Детский бассейн закрыли. По отелю ходят люди в белых халатах, снимают пробы. Люди в отеле между собой общаются, и вот единственный повод для разговора: кого когда рвало», – рассказала нашей редакции турагент, у которой туристы приобретали тур.

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По ее словам, в бассейне клиенты не купались, значит, причиной отравления могла быть еда или питьевая вода. После случившегося они перестали ходить и в ресторан. Дочери Светланы было настолько плохо, что им пришлось обратиться к врачу.

«По результатам анализов – бактериальная инфекция сказали, антибиотики сразу вкололи и выписали», – добавила агент, уточнив, что на руки врачи не отдали никаких выписок, Светлана смогла лишь сфотографировать результат анализов (копия есть в редакции).

Отдыхающая уверяет, что и гиды, и сотрудники отеля в курсе произошедшего, но ничего не стали предпринимать, а лишь закрыли детский бассейн.

Турагент отправила жалобу туроператору, компании «Интурист», однако там отрицают наличие инфекции в отеле.

«Это отель должен подтвердить, а не мы. Они могли запросить переселение, обычно так поступают в таких случаях», – сообщили «ТурДому» в компании.

Однако переселиться предлагали только за свои деньги.

Мы также связались с отелем, где отрицают отравление отдыхающих.

«Нет, у нас нет инфекции. У нас каждый день контроль повышенного уровня. Утром, в обед и вечером все проверяется – мороженое, бассейн, море, питание, комнаты. И до этого все контролировалось, и в дальнейшем то же самое будет. Это подтверждается документами. Если бы была инфекция, отель бы не работал. В данный момент у нас отдыхает 1500 человек, много семейных, детей», – прокомментировал представитель Armas Green Fugla Шахин.

В ответ на замечание, что у туристов есть документ, подтверждающий инфекцию, Шахин заявил, что в этом случае отдыхающие сидели бы на карантине. «Это недопустимая ситуация, потому что инфекционное заболевание заразно. Ответственность никто за такое не возьмет», – сказал представитель отеля.

Справедливости ради отметим, что на российских сайтах мы нашли немало отзывов про этот отель, где отдыхающие также жалуются на отравления. Вот, например, отзыв от 14 августа от Mamon4ik35:

«Старшую на вторую ночь рвало не то от кебаба, не то от местного мороженого. Пришлось купить лекарство в аптеке. На пятый день стало плохо взрослому, рвота и диарея. Местный врач отправил в Аланью в больницу. В общем с того дня у всех четверых диарея так и была. Воду пили только бутилированную, вино и пиво тоже исключили. Сидели на рисе и на булке. Пили лекарства, что в больнице выписали».

Артем Малафеев в своем отзыве от 15 августа также жалуется на отравление.

«Очень много пишут, что по отелю ходит ротавирус. И это, к сожалению, правда. Мы все примерно в одно время подхватили... Хорошо, что предварительно позаботились и взяли с собой противовирусники. Так же когда разговаривали с гидом, он нам шепотом сказал, что в этом отеле очень многие страдают от ротовируса», – написал Артем.