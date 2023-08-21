5 открытий, которые посетят вас в Малайзии

Турист, который решится потратить более полусуток на перелет в Малайзию, будет приятно удивлен: здесь находятся идеальные тихоокеанские пляжи, бесконечные высотки и многообразие магазинов.

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Учитывайте разницу во времени и планируйте двухнедельный тур, потому что культурный шок вам будет обеспечен и так просто из города будущего Куала-Лумпура уезжать не захочется. "Рамблер" расскажет про пять причин, почему здесь стоит побывать.

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Гостеприимство местных

Малазийцы очень открытые и добрые люди, несмотря на расхожее мнение, что азиаты закрытые. Они легко начнут общаться с вами и расскажут о местной культуре. Вместе с этим они чувствительны к уважению к их самобытности и трудной колониальной истории. Напомним, что Малайзия получила фактическую независимость от Лондона лишь в 1963 году.

Разные люди

В столице Малайзии проживает 45% малайцев, 45% китайцев, 10% индусов. поэтому вы увидите множество разных храмов, улиц, заведений и людей с разными культурами, которые умело уживаются в одном пространстве.

Азиатки в хиджабах

Общество сформировалось под влиянием традиций островных племен, британской колонизации и ислама. Несмотря на обилие религиозных людей, к людям с самыми разными проявлениями относятся с принятием. И все-таки туристу из России немного удивительно встречать азиаток в хиджабах, ведь когда мы думаем об исламе, то чаще всего представляем себе арабок или кавказских женщин.

Безвизовый режим

Только представьте, можно пролететь куда-то 10 часов и находиться в стране без визы! В Малайзии без визы граждане России могут пробыть до 30 дней. На границе задают стандартные вопросы: цель прибытия, откуда вы прилетели и прочее.

Город будущего