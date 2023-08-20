Клопы атаковали российскую туристку в пятизвездочном отеле в Турции

Проблемы со здоровьем и стресс – так закончился отпуск в пятизвездочном отеле в Турции для жительницы Москвы. Номер, за который заплатили 300 тысяч рублей, был полон клопов. Сейчас женщине придется раскошелиться на лечение. Турецкий отель своей вины в произошедшем не признает. О кошмаре вместо отдыха – корреспондент «МИР 24» Анна Парпура.

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Следы неудачного отпуска на теле Натальи до сих пор. В конце июля вместе с мамой девушка отправилась в Турцию. 10 ночей в пятизвездочном отеле обошлись в 330 тысяч рублей. Но вместо загара ее тело покрылось красными пятнами.

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«Чесались жутко. Я на стену лезла от этих ощущений. Раздирала в кровь. Мне казалось, у меня под кожей все горит», – вспоминает пострадавшая туристка Наталья Забояркина.

То, что в этих пяти звездах кусаются не только цены, но и клопы, Наталья поняла не сразу. Неделю она лечилась от аллергии. По совету медсестры отеля перестала есть арбузы, красные фрукты и овощи. И лишь к концу отпуска туристки догадались проверить матрас и простыни.

«Там были крошки черные, потом уже вблизи мы с мамой рассмотрели, что это мертвые насекомые. А один крупный был, я его сфотографировала. Я раньше никогда с этим не сталкивалась. Я не знала, как клопы кусают, я не видела их в глаза», – сказала Наталья Забояркина.

С претензией туристки обратились к администрации отеля, но те не увидели проблемы. Вначале предлагали просто поменять постельное белье и матрас. Со скандалом Наталью с мамой все-таки переселили в другой номер. А на следующий день россиянок вызвал гид и невежливо попросил съехать.

«Мы уже уходили от него, но он все равно нас доставал звонками, требовал, чтобы мы подошли. Мне стало плохо. Потому что мне 66 лет, уже возраст не молодой. Я гипертоник, я сердечница», – отметила мать Натальи Забояркиной Татьяна Квитко.

У отеля на ситуацию другой взгляд: «Вы сказали, что перестали есть арбуз, и после того, как вы использовали лекарство от аллергии, покраснение прошло, и вы заявили, что на вашем теле не было покраснения. Необоснованные обвинения, которые вы выдвинули против нас и нашего отеля, продолжаются, и ваше агентство и гид отеля были проинформированы».

Но московские врачи следы клопов на теле Натальи все же заметили. Биологи считают, что распознать укусы этих насекомых специалисту несложно.

«Там есть типичная дорожка от укусов клопами. Они в отличие от комаров не кусают в одно место, а передвигаются вдоль сосудов кровеносных и кусают несколько раз. Такие дорожки возникают», – пояснил ведущий научный сотрудник отдела дезинсекции, кандидат биологических наук Михаил Алексеев.

Турагентство, которое отправило россиянок в этот отпуск, сейчас проверяет отель на соответствие санитарным нормам. А вот оценить поведение гида, который выгонял туристок из отеля, оказалось сложнее.

«Здесь я никак не могу прокомментировать. В данном вопросе мы можем опираться только на слова туриста. Соответственно, к сожалению, видеозаписей этого инцидента у нас нет», – сказала заместитель директора департамента коммуникаций, внешних связей и информационной политики туристической компании Алена Хитрова.