CBS News: европейцы сравнили туристов из Британии и США с паршивыми овцами

Европейцы сравнили туристов из Великобритании и Соединённых Штатов с паршивыми овцами, говорится в репортаже телеканала CBS News.

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Ведущая телеканала Дана Джейкобсон рассказала, что в Европе этим летом фиксируют череду различных инцидентов, связанных с туристами.

Так, напомнила она, два гражданина США не покинули Эйфелеву башню и провели там всю ночь.

Через несколько дней другой мужчина забрался на башню и спрыгнул с неё с парашютом.

«Из примерно тысячи туристов, которые приходят к фонтану Треви каждый час, кто-нибудь да окажется паршивой овцой — но в этом году такие люди, похоже, повсюду», — заявил корреспондент Крис Ливсей из Рима.

Кроме того, сообщил Ливсей, турист из Британии выцарапал своё имя на стенах Колизея.

Корреспондент также сообщил, что другой британский турист прыгнул с высоты пятиэтажного дома в канал в Венеции.