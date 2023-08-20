CBS News: европейцы сравнили туристов из Британии и США с паршивыми овцами
Европейцы сравнили туристов из Великобритании и Соединённых Штатов с паршивыми овцами, говорится в репортаже телеканала CBS News.
Ведущая телеканала Дана Джейкобсон рассказала, что в Европе этим летом фиксируют череду различных инцидентов, связанных с туристами.
Так, напомнила она, два гражданина США не покинули Эйфелеву башню и провели там всю ночь.
Через несколько дней другой мужчина забрался на башню и спрыгнул с неё с парашютом.
«Из примерно тысячи туристов, которые приходят к фонтану Треви каждый час, кто-нибудь да окажется паршивой овцой — но в этом году такие люди, похоже, повсюду», — заявил корреспондент Крис Ливсей из Рима.
Кроме того, сообщил Ливсей, турист из Британии выцарапал своё имя на стенах Колизея.
Корреспондент также сообщил, что другой британский турист прыгнул с высоты пятиэтажного дома в канал в Венеции.
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