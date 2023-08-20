Какие направления будут популярными в конце лета и в начале осени

Синоптики уверяют: бархатный сезон на Черном море и других курортах в этом году продлится дольше, чем обычно, — купаться можно будет минимум до 10 октября. «Вечерняя Москва» узнала у вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, какие направления будут популярными в конце лета и начале осени.

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— Внутренний туризм набирает популярность. Главная причина в том, что качество сервиса за последние годы значительно выросло. Многие без сомнений отправляются в путешествия по городам в пределах нашей страны. Спектр предоставляемых услуг тоже стал более разнообразным. Лидерами рейтинга направлений предстоящего бархатного сезона стали Дагестан, Краснодарский край, Крым, Московская область, Кавказские Минеральные Воды, Карелия, Татарстан. Сейчас многие туроператоры предлагают выгодные пакеты с большим количеством опций, так что сэкономить на путешествии гораздо проще. Лидерами среди заграничных направлений по-прежнему остаются Турция и Египет. Однако цены сейчас не совсем стабильны, быстро меняются.

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За необычной фауной к Красному морю

В сентябре в Египте не бывает экстремальных температур, однако условия остаются комфортными для пляжного отдыха. Воздух прогревается до +27 градусов, а температура воды поднимается до +25. Осадков нет. Осенью туристов становится гораздо меньше, поэтому стоимость услуг снижается. В это время можно отправиться на экскурсию к пирамидам в Каир, а также заняться дайвингом. Во время погружений туристы видят красочных и редких рыб.

Например, рыбу-крылатку. Стоимость пяти дневного тура в Египет на одного человека составляет 30 тысяч рублей по системе «все включено».

Собираем урожай в Карелии

Сентябрь — сезон для любителей карельской природы. В это время года туристы отправляются туда в том числе, чтобы собрать в бескрайних лесах региона бруснику и грибы. Температура воздуха комфортная — около +22 градусов. Любителей экстрима здесь ожидают сплавы по рекам, ценителей природных красот — экскурсии в «Рускеалу», знаменитый горный парк. Стоимость пятидневного тура на одного человека — 30 тысяч рублей.

Сочи без жаркого зноя

Сентябрь — один из самых удобных месяцев для посещения Сочи. Пляжи пустеют, стоимость туров снижается. В это время можно с комфортом гулять по городу — температура не более +28 градусов. Купаться тоже приятно: температура воды +23 градуса. Особой популярностью в бархатный сезон пользуются экскурсии по местным достопримечательностям — дача Сталина, парк водопадов «Менделиха», Красная Поляна с ее великолепными видами. Стоимость недельного тура на одного человека составляет 45 тысяч рублей вместе с перелетом и проживанием.

Южный берег Крыма

Для отдыха в сентябре идеально подходит Южный берег Крыма. Там температура всегда выше на несколько градусов, а осенью становится не так многолюдно. Днем воздух прогревается до +27 градусов, а температура воды — +24 градуса.

Достопримечательностей много — гора Аю-Даг, Беседка ветров, водопад Джур-Джур, Воронцовский дворец. Стоимость недельной путевки в Крым на одного человека вместе с трансфером (на поезде) и проживанием составляет 47 тысяч рублей. От автомобильных поездок лучше отказаться, так как дорога может занять гораздо больше времени.

Путешествие для активных

В сентябре погода на Кавказе становится комфортной — днем температура около 26 градусов тепла, поэтому можно смело выбирать пешие экскурсии по природным памятникам. Одним из самых интересных вариантов путешествий считается поездка по горам, водопадам и древним городам. Отдыхающие могут увидеть историческую архитектуру Нальчика и попробовать блюда, рецепты которых хранят несколько столетий. Самые активные поднимутся на Эльбрус. Стоимость пятидневного тура на человека составляет 33 тысячи рублей без питания.

За природными красотами Дагестана

В сентябре в Дагестане уже нет такого наплыва туристов. Да и погода становится более комфортной — днем температура до +24 градусов. Стоимость туров в начале осени ниже.

Например, пятидневная программа «Жемчужины Дагестана», в которую входят дегустация национальной кухни, посещение крепости Нарын-Кала, экскурсия по водам Сулака и подъем в горы, обойдется туристу в 30 тысяч рублей вместе с питанием, проживанием и перелетом.

Рыбалка на Селигере

Осенью погода на озере Селигер переменчивая, но теплая. Температура воздуха — +22 градуса. Если бабьего лета не предвидится, то для купания вода будет прохладной — около 15 градусов. Однако в это время можно изучать местные флору и фауну и поймать крупную рыбу, например щуку. Можно поехать в Торжок и усадьбу Домотканово. Пятидневный тур на Селигер на человека обойдется в 25 тысяч рублей вместе с трансфером и проживанием.

Красоты Каспия

В бархатный сезон многие выбирают отдых у берегов Каспийского моря. В это время большинство туристов отправляются в Астраханскую область, чтобы порыбачить, посидеть у костра и увидеть цветение лотосов.

Интересный вариант — посещение осетровой фермы с дегустацией икры. Температура воздуха в Астраханской области в это время +25 градусов.

Вода довольно теплая, но на пляжный отдых рассчитывать не стоит — мест для купания практически нет. Пятидневный тур с посещением осетровой фермы, поездкой в долину лотосов и дегустацией национальной кухни обойдется в 29 тысяч рублей с проживанием и перелетом.

Балтийский курорт

Осень считается одним из самых благоприятных сезонов для путешествия в Калининград. Даже в это время года многим удается искупаться в Балтийском море. Температура воздуха в городе, как правило, составляет в сентябре +21 градус. В Калининграде смешаны не только архитектурные стили, но и ландшафты. Здесь можно увидеть песчаные дюны, реликтовые болота, широкие пляжи. Тур на пять дней в Калининград и Светлогорск с изучением причудливых местных построек обойдется в 35 тысяч рублей с проживанием и перелетом.

Вплавь по Золотому кольцу

Круизы на теплоходе по Волге предполагают остановки во всех городах Золотого кольца — Сергиевом Посаде, Суздале, Владимире, Костроме и других. У путешественников будет возможность пообедать в лучших кафе города, посмотреть достопримечательности и даже искупаться — температура воды в реке в это время составляет около +19 градусов. Стоимость пяти дневного круиза по Волге на человека — 22 тысячи рублей с питанием и экскурсиями.

Как сэкономить

Конечно, в бархатный сезон цены на многие направления падают, однако есть еще несколько способов сэкономить.