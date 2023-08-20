Где остановиться в Анталье, что посмотреть и чем заняться

Турция была и остается у путешественников из России одним из самых популярных направлений для поездок летом. Несмотря на то что в 2023 году путевки на курорты республики подорожали, высокие цены не остановили желающих отдохнуть россиян, которые продолжают толпами приезжать на турецкие курорты.

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Большинство туристов выбирают для отдыха провинцию Анталья — год за годом регион бьет все рекорды по посещаемости именно у россиян. И если раньше сюда ехали только за пляжным отдыхом, то сегодня одним «все включено» интересы путешественников не ограничиваются. «Лента.ру» побывала в Анталье, увидела античную архитектуру и живописные каньоны, а также узнала, какие экстремальные развлечения там предлагают туристам.

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«Люди стремятся экономить»

Турецкая Анталья неспроста твердо удерживает позиции самого востребованного региона у россиян. Прямые рейсы на курорт выполняются минимум из десяти крупных городов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Екатеринбург. При этом полет, даже с учетом облета воздушного пространства юга России, занимает не так много времени: всего пять часов из Москвы — и вот туристы уже бегут на свои трансферы, готовят солнцезащитные кремы и забывают о рабочих имейлах.

Кроме того, многие авиакомпании зачастую именно на полеты в Анталью публикуют выгодные акции, которые существенно помогают сэкономить на отпуске — так, например, в середине августа Тюмени, Екатеринбурга и Самары можно было за 5300 рублей в одну сторону, а в начале августа москвичам предлагались билеты за 6200 рублей, причем с багажом.

5 часов занимает перелет в Анталью по новому маршруту с момента закрытия аэропортов на юге России

Тем не менее так бывает далеко не всегда. Обычно в высокий сезон за авиабилеты в Турцию на одного человека без багажа придется отдать от 25 тысяч рублей, с багажом — от 34 тысяч рублей. Цены на туры в республику также побили исторические рекорды: в июле 2023 года стоимость путевки в среднем составляла 83,4 тысячи рублей. Предыдущий рекорд был установлен в начале 2001 года — 11 тысяч рублей. Но Турция оказалась не единственной страной, поездка в которую для россиян стала дороже. Исторического максимума достигли цены на туры в Белоруссию, Армению, Азербайджан, Грузию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Несмотря на рост цен, Турция остается любимым местом россиян для пляжного отдыха. Как рассказали в сервисе «Слетать.ру», доля продаж туров в эту страну составляет почти половину от всех туров в летний период. Причем эксперты сулят республике снижение цен к осени 2023 года, поэтому направление может стать зимним хитом.

Россияне предпочитают Турцию российским и другим зарубежным курортам по многим причинам. Представительница туроператора FUN & SUN Ольга Иванова рассказывает, что большим спросом пользуются турецкие курорты на побережье Средиземного моря, поскольку они обладают всей необходимой инфраструктурой для семейного отдыха.

Зачастую туристу даже не нужно покидать территорию отеля, так как здесь есть все необходимое как для взрослых, так и для детей. Кроме того, такой формат отдыха дает возможность контролировать расходы. Турист покупает путевку, включающую перелет, трансферы и проживание в отеле по системе «все включено» или «ультра все включено». Сейчас, когда люди стремятся экономить, такой формат отдыха для них становится более предпочтительным

Ольга Иванова

FUN & SUN

Дополнительные расходы могут возникнуть, если турист захочет приобрести экскурсии, отправиться на шопинг или воспользоваться платными услугами в отеле.

Чай с виагрой и русские кварталы

С годами российские туристы стали более искушенными в плане заграничных поездок. Если в 1990-х и начале 2000-х путешественники из России только начинали открывать для себя Турцию и, в частности, Анталью, то сегодня они уже насытились пляжным отдыхом и теперь хотят получить там новый опыт, фиксируют туроператоры.

Раньше люди приезжали в Турцию, чтобы отдохнуть и устроить шопинг. Сейчас люди едут туда в поисках новых впечатлений и эмоций. И для них важно не куда они поедут, а для чего они туда едут и что там будут делать

Ольга Иванова

FUN & SUN

Те, кому наскучил обычный отельный отпуск, могут начать знакомство с провинцией Анталья с ее административного центра — города Анталья. Для прогулки по нему можно выделить один-два дня. Прежде всего стоит пройтись по узким улочкам исторического центра, квартала Калеичи, который переводится с турецкого языка как «внутри крепости» или «внутренняя крепость».

В разное время территория, где сейчас находится Калеичи, принадлежала римлянам, византийцам, сельджукам и османам, из-за чего там можно встретить постройки из разных исторических эпох. Самые древние сооружения — ворота Адриана и башня Хыдырлык — были построены еще во II веке нашей эры.

«Внутри возникает ощущение, что оказался в XIX веке. Узкие улочки, покрытые брусчаткой, двух- или трехэтажные дома с антресолями, в которых жили в то время, сохранились до сих пор. Сейчас в большинстве из них находятся недорогие отели», — рассказывает россиянка Ксения, которая уже несколько лет живет в Анталье.

Главным историческим памятником, возле которого неизменно собираются толпы путешественников, является взмывающий ввысь минарет Йивли, выполненный из красного кирпича. Недалеко от него находится минарет Кесик, который выделяется своей усеченной верхушкой. По одной из версий, верхушка этой башни была разрушена в конце XIX века в результате пожара.

Проникнуться атмосферой восточного города помогут кафе и рестораны, столики которых зачастую расположены с видом на море. Цены здесь чуть выше, чем в других районах города, но зато можно попробовать как блюда местной турецкой кухни, так и традиционные средиземноморские блюда с большим количеством морепродуктов.

Туристы также толпятся в местных сувенирных лавках, скупая традиционные сувениры «от сглаза», баклаву — турецкую пахлаву и другие сладости, разные виды чая.

«Турки постоянно придумывают, чем завлечь путешественников. То лукум покроют шоколадной глазурью или сделают колбаски, нашпигованные сладостями, то начнут продавать чай с гранатом или из оливкового листа, липовый или с виагрой. К тому же на каждом шагу — фейковые "луи виттоны". Некоторые туристы из Европы летят в Анталью, чтобы закупить реплики», — рассказывает Ксения.

Семьи с детьми обычно выбирают прогулки в парк Ататюрка, расположенный на отвесной скале, откуда открывается захватывающий дух вид на море. Многие выбирают его из-за детских площадок и аттракционов или хороших кафе и ресторанов, дорога к которым утопает в зелени. Здесь находится пруд с утками и черепахами.

«Многие местные жители приходят со складными столами и стульями, устраивают пикники. Едят бутерброды, пьют чай из больших термосов, иногда приносят газовые горелки и готовят макароны, мясо. Кто-то рядом может заниматься йогой или загорать», — рассказывает россиянка Юлия, которая семь лет назад вышла замуж за турка и переехала в Анталью.

Рядом с парком находится знаменитая набережная Коньяалты, протянувшаяся вдоль моря на пять километров. Здесь на каждом шагу кафе и рестораны, есть скейтпарк и множество площадок для занятия спортом. У многих баров и ресторанов есть свои пляжи с шезлонгами.

Район Коньяалты особенно популярен у выходцев из стран постсоветского пространства

«Тут постоянно слышишь русскую речь, меню в кафе и ресторанах на русском, официанты обращаются по-русски. На набережной всегда много народа. Утром и вечером вдоль моря постоянно бегают любители спорта, вечером гуляют целыми семьями, а ночью тусуются в местных барах», — рассказывает Ксения.

Слиться с природой и полежать на лучшем пляже

Провинция Анталья делится на 19 районов, причем все они отличаются друг от друга, и каждый турист сможет найти себе там занятие по душе. Например, в 42 километрах от города Анталья находится район и курортный город Кемер, который прославился у туристов из-за непохожей на типичную Турцию природы.

Местные жители рассказывают, что в Кемере более 18 видов сосен, и именно из-за большого обилия деревьев жара здесь переносится легче. Кроме того, курорт расположен у подножия Таврских гор, поэтому сюда часто ездят туристы с различными заболеваниями легких.

«Сами турки, точнее современная и продвинутая их часть, тоже любят отдыхать в Кемере. Там действительно живописная природа и очень чистое море с галечными пляжами», — делится живущая в Турции россиянка Ксения.

Кемер подходит и для активного семейного отдыха — здесь можно покататься на катерах, сходить с детьми в дельфинарий или динопарк, а в получасе езды от города находится известный каньон Гейнюк, полюбоваться величием которого можно, прокатившись по ущелью на лодке.

Тем, кто хочет прикоснуться к античному прошлому, следует посетить руины города Фаселис, окруженного сосновым бором. В IV веке до нашей эры, когда Фаселис был процветающим портовым городом, в нем побывал великий полководец Александр Македонский. Здесь можно увидеть руины городской крепости, храма в честь богини Афины, амфитеатра и акведука.

Дальше, в 180 километрах от Антальи, расположился небольшой город Каш — жемчужина средиземноморского побережья, совсем не похожая на крупные курортные города. Атмосфера здесь больше напоминает европейскую: чистые и тихие улицы, магазинчики с крафтовыми товарами, рестораны с видом на бухту и лазурное скалистое побережье. Чаще всего туристы останавливаются в этом городе из-за находящегося рядом пляжа под названием Капуташ.

Капуташ считается одним из лучших пляжей в Турции

При первом взгляде кажется, что Капуташ сошел с картинки туристического проспекта, настолько невероятной кажется его красота. Главное же достоинство этого места — чистая вода бирюзового цвета. Тем, кто хочется спокойно насладиться видами пляжа, следует приезжать сюда до обеда, потому что уже к 12 часам дня его заполняют туристы.

Между Кашем и Кемером расположена еще одна курортная деревня — Текирова, окруженная вечнозелеными соснами, пальмами, эвкалиптами и апельсиновыми деревьями. Практически из любой точки курорта открывается вид на величественную гору Тахталы. Это место тоже идеально подходит для любителей отельного отдыха: здесь чистое море и песчано-галечные пляжи.

Отели тут вписаны в природу: они окружены соснами, пальмами и цветущими кустарниками. Прогуливаясь по тропинкам гостиницы, можно встретить мирно бродящих по территории кошек и куропаток, юрких ящериц и прытких лягушек. Представитель такого отеля Royal Diwa Tekirova Resort Марина Макарова говорит, что возможность слиться с природой — именно то, что ценят местные туристы. «Наши туристы любят жить на природе, чтобы вокруг них были звуки птиц, кузнечиков и было зелено, чтобы чувствовать себя частью природы», — отмечает она.

Проклятие Медузы Горгоны и подводный город

Гора Тахталы в древности называлась Олимпос. Такое название она получила из-за расположенного рядом античного города Олимпос, но ее не следует путать с Олимпом в Греции, где, по легендам, жили древнегреческие боги во главе с Зевсом.

В поэме древнегреческого поэта Гомера «Илиада» упоминается чудовище Химера, которое обитало в окрестностях горы Тахталы. Оно извергало из пасти огонь и терроризировало местных жителей. У мифического существа была голова льва, туловище козы и хвост змеи. По легенде, оно погибло в схватке с сыном царя Коринфа Беллерофонтом.

Полюбоваться горой из древних мифов можно прямо из гостиниц. Например, с территории семейного отеля Marti Myra Holiday Village. Отсюда открывается живописный вид на море, пляж, сосны и пальмы. В сентябре номер для двоих обойдется примерно в две тысячи долларов (188,2 тысячи рублей по нынешнему курсу) за неделю, а семейный номер на трех человек на тот же срок — в 3,1 тысячи долларов (291,7 тысячи рублей по нынешнему курсу).

Еще один отель Текировы, который одновременно вписан в природу и в котором не будет скучно с детьми, — FUN & SUN FAMILY Club Saphire. Для взрослых тут есть рестораны и бары, спортивные площадки и спа-центр, а для детей — водные горки и бассейн.

Тем, кто решит остановиться в гостиницах в районе Текировы, следует рассмотреть экскурсию Демре — Мире — Кекова. Сначала туристов везут в уникальную православную святыню — церковь Святого Николая в Демре (прежнее название города — Мира), которая была построена в IV веке. Она была разрушена землетрясением и отстроена заново в VIII веке.

Здесь находится мраморный саркофаг, в котором хранились мощи Святого Николая. Подойти вплотную к саркофагу не удастся, поскольку он огорожен стеной из стекла. В церкви можно увидеть хорошо сохранившиеся фрески с изображением сюжетов из Священного Писания, а также вымощенный мозаикой пол.

Следующий обязательный к посещению поинт на туристической карте Текировы — высеченный в скале некрополь. Когда-то здесь хоронили древних ликийцев — представителей народа, который проживал на территории современной Турции в первом тысячелетии до нашей эры. Издалека может показаться, что это большой храм: гробницы украшены колоннами и барельефами.

Перед некрополем стоят скульптуры с изображением Медузы Горгоны. По словам экскурсоводов, они охраняют усопших: если люди потревожат покой мертвых, то Медуза нашлет на них проклятие. Рядом с гробницами ликийцев находится огромный амфитеатр. Здесь можно посидеть и отдохнуть, а заодно представить, как в древности тут проходили гладиаторские бои.

Самая приятная часть ждет туристов в конце экскурсии — прогулка на катере рядом с островом Кекова. Некогда там находился город ликийцев, но потом он частично ушел под воду в результате землетрясения и перестал быть обитаемым. Все, что осталось сегодня от древнего поселения, — это руины домов, колонны, лестницы и тротуары.

Активный отдых и турецкий Диснейленд

Для тех, кто жаждет приключений и не хочет смотреть на античные древности или плавать в море, в Анталье тоже найдется занятие. Можно записаться на экскурсию до каньона Тазе, где гарантированы впечатления и красивые снимки на фоне ущелья. Здесь, глядя на огромный каньон, ощущаешь себя маленькой песчинкой.

Рядом с каньоном — скоростной зиплайн и сафари. Еще для фанатов экстрима есть лодки Monster Jet, которые делают захватывающие дух развороты на 360 градусов.

С экстремальным досугом туристам помогают отели, достаточно обратиться на ресепшен. Администраторы помогут организовать и подводное плавание, и полет на параплане, и восхождение на гору.

Активный отдых возможен и с детьми: путешественникам, приехавшим с семьей, стоит запланировать поездку в парк развлечений The Land Of Legends, который называют турецким Диснейлендом. Он находится в городе Белек, расположенном в часе езды от Антальи. Для туристов здесь есть все, чтобы порадовать детей и своего внутреннего ребенка: огромный аквапарк, множество аттракционов, магазинов с игрушками и кафе с десертами.

Дети до трех лет могут пройти в парк бесплатно. Для тех, кому меньше 12 лет, билет будет стоить 64 доллара, а взрослые должны будут заплатить 80 долларов. Кроме того, здесь можно приобрести fast track («быстрый проход»), который позволит избежать очередей.

Приятный сюрприз для посетителей из России — тематическая деревня, посвященная популярному мультсериалу «Маша и медведь». Здесь есть и игровые зоны, и тематический аттракцион, и даже точная копия дома медведя.

Поход в The Land Of Legends можно совместить с шопингом — перед входом в парк расположена так называемая Shopping Avenue. Там представлены бренды масс-маркета, есть кафе и рестораны.

Лайфхак для тех, кто не хочет платить за вход в парк, но при этом хочет развлечь детей: в 10 вечера в The Land Of Legends начинается бесплатное вечернее шоу для всех, в котором участвуют все герои известных мультфильмов.

$ 80 стоит взрослый билет в The Land Of Legends