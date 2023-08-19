Туристку шокировали условия отдыха в Абхазии

Россиянка вместе с мужем съездила на отдых в Абхазию и поделилась неоднозначным впечатлением от страны. Девушку шокировало состояние жилья на курорте.

Перед поездкой туристы почитали отзывы в интернете и были готовы к мусору и неухоженности, однако состояние домов все равно произвело сильное впечатление на отдыхающих. Об этом путешественница рассказала у себя в дзен-канале «Мария Нефедова».

Пара заранее забронировала жилье через популярный сервис. Квартиру выбирали долго, однако на фасад здания внимания не обратили, передает «Глас.ру».

«Когда мы подъехали к дому, у мужа просто улыбка сошла с лица. А когда зашли в подъезд, стало реально страшно», – рассказывает туристка.

В абхазских подъездах вместо окон отверстия, поэтому там нет неприятного запаха и не душно. Однако фасад весь в заплатках, а ступеньки – в дырочку. Лифт настолько маленький, что даже четыре человека там помещаются с трудом. Судя по подъезду, дом в аварийном состоянии.

Однако квартира пару порадовала. В ней сделан хороший ремонт, звукоизоляция также на уровне. Однокомнатная квартира с большой кухней обошлась туристам в 6500 рублей.