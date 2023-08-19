В Сети обсуждают трехзначные чаевые в Сен-Тропе

В ресторане в Сен-Тропе итальянский турист был возмущен поведением официанта, который потребовал удвоить оставленные чаевые.

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Как пишет Daily Mail, сотрудник заведения догнал посетителя на парковке, сказал, что оставленной благодарности недостаточно, и потребовал добавить к 500 евро такую же сумму. Официант утверждал, что минимальная величина чаевых в ресторане одного из самых дорогих курортов мира — 1000 евро. Французский друг возмущенного туриста отметил, что тот "считал себя щедрым клиентом, а ему сделали выговор".

"С дичайшими местными ценами, а также курсом евро ситуация просто возмутительная, и мои симпатии на стороне любого гостя", — отметила автор телеграм-канала "Зарькова".