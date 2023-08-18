Туристка пожаловалась на отель Греции

Британская туристка оказалась в числе 35 отдыхающих, которые серьезно отравились в пятизвездочном отеле на популярном курорте Греции. Об этом сообщило издание Daily Mail.

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Даниэль Фолкнер (Danielle Faulkner) рассказала, что приехала отдыхать в люксовый спа-центр Apollonian Asterias на острове Кефалония вместе с дочерями, 15-летней Амели и 17-летней Изабель. На второй день поездки Даниэль и Амели отравились, женщина даже теряла сознание. Еще через три дня тошнота и диарея начались у второй дочери британки.

Фолкнер пожаловалась, что видела крысиный помет на шезлонгах и рвоту в бассейне отеля. Кроме того, персонал не убирал столы в ресторане и оставлял мешки с мусором в коридорах.

«Отпуск быстро превратился из путешествия мечты в катастрофу. Еще более тревожно то, что мы были не единственные», — возмутилась британка.

По данным издания, в греческом отеле заболели 35 отдыхающих. Администрация курорта обвинила в массовом отравлении самих постояльцев, которые занесли инфекцию в отель и отказывались изолироваться. Вместе с другими пострадавшими Фолкнер обратилась к профильным юристам, чтобы расследовать инцидент и защитить свои права.