Тревел-блогер назвала самые вкусные блюда кухни Ирана

При посещении Ирана туристам стоит попробовать местные сладости, такие как пахлаву, халву и пончики в меде, рассказала в беседе с NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, также путешественников сможет удивить пудинг шолезард с шафраном и сахарным сиропом. Кроме этого, особым спросом в Иране пользуются и макароны в сахарном сиропе фалуде, отметила она.