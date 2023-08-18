Эксперты рассказали о доступных курортах «египетских Мальдив»

Туроператоры рассказали об особенностях средиземноморских курортов Египта, которые мало известны россиянам.

© unsplash.com

В АТОР сообщили, что на северных курортах самая комфортная погода для тех, кто не любит жару.

Так, помимо популярных курортов в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, россиянам доступны северные курорты Египта – Мерса-Матрух и Эль-Аламейн.

Средиземноморские курорты, по словам АТОР, открыы непродолжительное время: отели работают в период с мая по октябрь. В сентябре же наступает комфортная погода для тех, кто не любит жару. Температура воздуха фиксируется на отметке в 27 градусов, а воды – 25.

Отмечается, что Мерса-Матрух и Эль-Аламейн – самые развитые и популярные места северного побережья Египта, которые еще называют «египетскими Мальдивами».

На первом сосредоточены идеальные пляжи, а на втором бурная тропическая растительность. Также этот город расположен ближе всего к Каиру и Александрии, что удобно при организации экскурсий.

Чтобы добраться до северных морских курортов Египта, россиянам придется сделать пересадку в Каире, где можно насладиться видами на пирамиды Гизы, посещением музеев или совершить мини-круиз по Нилу.