«Такой отдых не для всех»: туристка — об отдыхе в Абхазии
Челябинка Марина Смирнова побывала в абхазском городе Новый Афон вместе с мужем. Впечатления об отдыхе у них остались противоречивые. С одной стороны – великолепная природа и чистое море, но вот условия проживания, питания и цены расстроили супругов.
«Первое, с чем вам предстоит столкнуться – это пробка при въезде. Стоять перед границей на машине или автобусе придется часами. На этот случай воспользуйтесь моим советом и отправляйтесь на поезде «Ласточка» из Сочи. За 850 рублей доедете с ветерком и сэкономите уйму времени. Тут мы проскочили, но вот с жильем нас откровенно обманули. Дом оказался не как на фото, к тому же в нем живут хозяева в другой половине здания. Они держат петухов и те орут как бешеные по утрам, потом начинают вопить хозяйские дети. Мы заплатили больше 50 тысяч рублей за 10 ночей. Понятно, что люкса никто не ждал, но такого дурдома тоже», – рассказала челябинка.
Что касается питания, то здесь тоже возникли сложности. Стоять у плиты в жару на чужой кухне женщине не хотелось. Поэтому пара питалась в кафе. Меню у всех летников достаточно однообразное: салат из овощей, шашлык или жареная рыба. К концу отдыха дал знать о себе гастрит. Супруги попытались купить продукты на местном рынке и были удивлены тем, что картошка стоит дороже, чем в родном Челябинске. За килограмм инжира с них вообще запросили тысячу рублей.
Зато Марине с мужем очень понравились экскурсии. Несмотря на скорость и тряску по горным дорогам, впечатления остались только положительные.
«Это то, ради чего стоит ехать. Волшебная природа: озера, горы, водопады. Дух захватывает от красоты. Это перечеркнуло все плохое. Хотя даже тут ушлые гиды втюхали нам дегустацию-продажу местных вин. Наливают они щедро, а вот вкус оставляет желать лучшего. Но многие в нашей группе покупали по несколько литров приторно-сладкого, на сахарозаменителе, спиртного напитка. Мы не стали», – говорит туристка.
Челябинцы много гуляли в великолепных парках и каждый день ходили купаться на море. Вода была чистой и теплой, народу вокруг мало.
«Море и экскурсии понравились очень. Еще здорово, что местные настроены доброжелательно, все друг другу улыбаются. Никакого пафоса нет, все ходят в чем попало. Как-то по-родственному все. Но сервис, конечно, не дотягивает даже до оценки «3». Словом, такой отдых не для всех», – призналась туристка.