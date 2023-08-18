«Такой отдых не для всех»: туристка — об отдыхе в Абхазии

«Первое, с чем вам предстоит столкнуться – это пробка при въезде. Стоять перед границей на машине или автобусе придется часами. На этот случай воспользуйтесь моим советом и отправляйтесь на поезде «Ласточка» из Сочи. За 850 рублей доедете с ветерком и сэкономите уйму времени. Тут мы проскочили, но вот с жильем нас откровенно обманули. Дом оказался не как на фото, к тому же в нем живут хозяева в другой половине здания. Они держат петухов и те орут как бешеные по утрам, потом начинают вопить хозяйские дети. Мы заплатили больше 50 тысяч рублей за 10 ночей. Понятно, что люкса никто не ждал, но такого дурдома тоже», – рассказала челябинка.