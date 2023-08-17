Нудисты Каталонии пожаловались правительству на «текстильное вторжение»
В статье The Guardian приводятся слова 56-летнего поклонника нудизма Сехимона Ровира:
«Посещая нудистский пляж, люди могли бы решить уйти или раздеться. Но теперь они просто остаются в своих купальных костюмах. Они не осознают, что большое их количество создает дискомфорт для нас. Это проявление неуважения».
Ровира напомнил, что в Испании нудизм допускается на любом пляже. Однако определенные места традиционно отданы поклонникам обнаженного отдыха. Теперь они стремятся сохранить «свои» пляжи и обратились к каталонскому правительству с требованием прекратить «дискриминацию, с которой сталкиваются нудисты на пляжах».
Испанские СМИ называют эту ситуацию «текстильным вторжением», описывая распространение практики ношения одежды на традиционных нудистских пляжах.