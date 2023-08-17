Туроператор рассказал об очередях на границе с Абхазией

Одним из популярных направлений летнего отдыха у россиян остается Абхазия. Традиционно туда съезжаются тысячи туристов. Однако в этом году желающих отдохнуть на Черноморском побережье столько, что пробка растянулась на много километров.

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Каждый день границу в обоих направлениях пересекает 68 тыс. человек. А 13 августа на КПП «Адлер» был зафиксирован новый рекорд – через границу прошло 70 тыс. человек. Краснодарская таможня сообщает, что пропускная способность российско-абхазской границы уже превышена более чем в 7 раз.

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Несмотря на это, россияне продолжают ехать в этом направлении. Из-за скопления машин и автобусов людям приходится по нескольку часов стоять на жаре в очереди на погранпереходе. Руководитель сочинского туроператора «Аэлита» Александра Сердюченко рассказала TourDom.ru, какая сейчас обстановка на границе с Абхазией.

«Машин много, много иногородних, огромное количество пешеходов. Недавно там прошло наводнение, дорога размыта, поплыли дома в ущельях. Они еще не успели устранить последствия, но успели этот участок так огородить, чтобы было однополосное движение. Все это в совокупности создает пробки», – рассказала Александра.

Также движению мешают экскурсионные автобусы, которым негде высадить людей, так как там нет парковки. Туристов высаживают прямо на дорогу, автомобилям приходится их пропускать.

«Один автобус пропустили, идет следующий. И это бесконечный конвейер. Там узкое горлышко, из-за этого пробка километров на 8. Я это расстояние ехала часа полтора», – добавила собеседница.

Сердюченко также добавила, что все экскурсионные автобусы отходят с 7 до 9 утра. Маршруты отправляются из Сочи, Красной Поляны, «Сириуса» и других мест, при этом туроператоры между собой не согласовывают маршруты, из-за этого образовывается столпотворение автобусов.

«В советское время туристов возил в Абхазию в основном "Интурист" и автобусы выходили из разных точек, этим процессом можно было управлять. Они отправлялись с 10–15-минутной разницей, потому что в одних руках были. А сейчас никто между собой не договаривается, кто в какое время поедет», – добавила собеседница.

При этом эксперт отметила, что, несмотря на огромную пробку, в которой люди проводят не один час, она не заметила ни одного недовольного туриста, все относятся с пониманием.