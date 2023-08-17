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Где лучше отдыхать зимой

Ассоциация туроператоров России рассказала о лучших местах для зимнего отдыха. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Где лучше отдыхать зимой
© Вести Подмосковья

Лучшей страной для зимнего отдыха специалисты назвали Таиланд. Вместе с ним в тройку лидеров входит Турция и Египет. Также в топ-стран вошли Объединенный Арабские Эмираты, Куба и Шри-Ланка. Помимо стран, вошедших в список, россияне еще посещают Индонезия, Танзания, Катар, Мальдивы и Вьетнам.

Большинство россиян предпочитают бронировать билеты и отели заранее. Особенно востребованы отели рядом с морем. Средняя продолжительность отдыха за границей составляет от двух до трех недель.