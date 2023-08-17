Тревел-блогер назвала самые красивые места в Иране

Из достопримечательностей Ирана обязательны к посещению: дворец Голестан — старейший из исторических памятников Тегерана, высеченная в скалах деревня Кандован, руины Пасаргады — некогда столица Персидской империи. И, конечно же, развалины древнего царского города Персеполя. Достопримечательностей в Иране очень много: мавзолеи, мечети, — рассказала Ансталь.