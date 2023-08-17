Тревел-блогер назвала минимальную стоимость недельного тура в Иран

Цена за недельный тур на двоих в Иран начинается от 240 тысяч рублей, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. Эта страна не пользуется большой популярностью у россиян, однако население там крайне вежливое и доброжелательное, добавила она.

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Стартовая цена семидневного тура в Иран на двоих начинается от 240 тысяч рублей с включенными завтраками. Сейчас Иран не пользуется такой популярностью, как раньше, так как россияне предпочитают Турцию и Египет, — отметила Ансталь.

Если турист разговаривает на английском языке, то никаких проблем возникнуть не должно, отметила она. При этом блогер порекомендовала на всякий случай взять с собой разговорник фарси.

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что страна полностью готова ввести безвизовый режим с РФ. Он отметил, что иранцы с радостью примут у себя российских туристов. По словам дипломата, на побережье Персидского залива особенно тепло в зимний период времени.