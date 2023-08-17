Российские туристы заинтересовались отдыхом в Индонезии

В бархатный сезон этого года спрос на путешествия в Индонезию у российских туристов увеличился в шесть раз. Доля азиатского направления в целом также увеличивается.

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«С 9,5 процента до 14,5 процента увеличилась доля азиатских стран. Наибольший рост спроса пришелся на путешествия в Индонезию (на 520%), Индию (на 47%) и Таиланд (на 35%)», – приводит «Вечерняя Москва» данные аналитиков сервиса «Яндекс Путешествия».

По мнению экспертов, указанная тенденция связана с появлением новых авиарейсов, в том числе через Китай.

Также среди всех зарубежных направлений отдыха выросла доля европейских стран – с семи до 19%. Больше всего российские туристы интересуются поездками в Португалию (227%), Испанию (98%), Францию (81%), на Кипр (67%) и в Черногорию (49%).