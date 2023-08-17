Российский турист поделился опытом отдыха в Египте по таймшеру

Российский турист рассказал об опыте отдыха в Египте по таймшеру. Его жена заявила, что договор им практически навязали.

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«Многие не понимают, что такое таймшер. На самом деле, это не обман, есть свои плюсы, но важно знать нюансы и минусы. Постараюсь о них рассказать», – отметил турист Никита.

По договору туристы сразу же внесли 3500 евро. Дополнительно нужно оплачивать ежегодный взнос на уборку номера – в 2023 году он составил 418 евро. За эти деньги туристы могут 3 недели в году на протяжении пяти лет отдыхать в одном из отелей Domina.

Можно выбрать неделю в любое время и еще две – по расписанию, обычно вне сезона.

В стоимость таймшера не входит перелет и питание. В то же время в договор включен личный ассистент, корзина фруктов в номер, завтрак с директором клуба.

Никита отмечает, что отдых по таймшеру выгоден, если покупать недорогие авиабилеты. А найти недорогие билеты в Египет крайне сложно, добавил турист. Завтраки для отдыхающих по такому договору обязательно к покупке. В обычном ресторане они стоят 8 евро, ужин можно купить за 16 евро.