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«Реально страшно»: россиянка описала курорт в Абхазии

Россиянка Мария Нефедова побывала в Абхазии с семьей и рассказала о плохом состоянии жилых домов на популярном курорте. Своим опытом блогер поделилась на платформе «Дзен».

«Реально страшно»: россиянка описала курорт в Абхазии
© Lenta.ru

По словам туристки, она была морально готова к мусору и неухоженности Абхазии, но не подозревала, что в дома заходить будет «реально страшно».

«Нас ждал фасад с заплатками, ступеньки в дырочку, а лестничные клетки — это вообще отдельная история», — написала Нефедова.

Туристка обратила внимание, что вместо окон в подъездах абхазских домов отверстия без стекол, что небезопасно для детей. Хотя из-за этого на лестницах не жарко и практически не пахнет, добавила автор.

При этом россиянка отметила широкие лестничные пролеты и просторные тамбуры. А в самой квартире, по ее словам, было идеально чисто.

«Жильцы вроде как стараются привести в порядок то, что могут», — заключила туристка.

По словам Нефедовой, аренда квартир в Абхазии обходится не дешевле, чем в Сочи. Съем квартиры с новым ремонтом в доме, который снаружи казался аварийным, стоил 6,5 тысячи рублей в сутки.

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