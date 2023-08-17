«Реально страшно»: россиянка описала курорт в Абхазии

Россиянка Мария Нефедова побывала в Абхазии с семьей и рассказала о плохом состоянии жилых домов на популярном курорте. Своим опытом блогер поделилась на платформе «Дзен».

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По словам туристки, она была морально готова к мусору и неухоженности Абхазии, но не подозревала, что в дома заходить будет «реально страшно».

«Нас ждал фасад с заплатками, ступеньки в дырочку, а лестничные клетки — это вообще отдельная история», — написала Нефедова.

Туристка обратила внимание, что вместо окон в подъездах абхазских домов отверстия без стекол, что небезопасно для детей. Хотя из-за этого на лестницах не жарко и практически не пахнет, добавила автор.

При этом россиянка отметила широкие лестничные пролеты и просторные тамбуры. А в самой квартире, по ее словам, было идеально чисто.

«Жильцы вроде как стараются привести в порядок то, что могут», — заключила туристка.