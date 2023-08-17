Туристку искусали клопы в номере пятизвездочного турецкого отеля

Туристка из России заплатила 330 тысяч рублей за номер в пятизвездочном отеле в Турции, в котором ее искусали клопы, сообщает телеканал «360».

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Женщина купила путевку себе и пожилой матери на отдых в Анталье. Спустя время женщина покрылась красными зудящими пятнами. Она заглянула под матрас, под которым она нашла клопов.

В отеле ее переселять отказались, предложив бонус в виде бесплатной дополнительной смены белья. Туристка обратилась к представителю туристической компании, которая предоставила ей услуги. Однако турагент обвинил россиянку в том, что якобы она сама привезла заразу в отель, и пригрозил вызвать полицию за слово «клоп» без «подтверждающих документов».