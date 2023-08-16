Как бесплатно отдохнуть в Эфиопии

9 августа 2023 года авиакомпания Ethiopian Airlines объявила о запуске программы «стоповер» для туристов, которые используют аэропорт столицы Эфиопии Аддис-Абеба в качестве транзитной точки для своих путешествий.

«Стоповер» уже практиковался в Аддис-Абебе для транзитных пассажиров, которые вынуждены были ожидать стыковочный рейс более 8 часов. Бонусы для таких туристов:

трансфер аэропорт-отель-аэропорт;

номер в отеле на сутки;

двухразовое питание;

свободное перемещение по городу без оформления визы;

льготные расценки на экскурсии.

С 9 августа такая услуга доступна также для тех иностранцев, которые добровольно решили перенести свой стыковочный рейс ради знакомства с достопримечательностями города. Единственное условие – добровольно выбранный стыковочный рейс из Аддис-Абебы должен вылетать не позднее, чем через 24 часа после прилета в Эфиопию.

Чем эта новость интересна? Дело в том, что российские туристы очень часто используют Аддис-Абебу в качестве транзитной точки для путешествий в страны Африки и Латинской Америки. Ранее рейсы были рассчитаны так, что ожидание вылета длилось максимум 5-6 часов, воспользоваться услугой «стоповера» было невозможно. Теперь можно добровольно перенести стыковочный рейс и бесплатно ознакомиться с Эфиопией.

Как отмечают организаторы, услуга способствует тому, что у многих туристов возникает желание целенаправленно посетить Эфиопию в будущем и узнать о ней еще больше.