Настоящая Корея – без масок и кей-поп культуры

Чтобы проникнуться духом настоящей Кореи, стоит свернуть с привычного маршрута Сеул – Пусан – Сеул немного на запад. Здесь в провинциях Чолла Пукто и Чолла Намдо и начинается встреча со священными местами, старинными деревнями и сохранившимися крепостными стенами. Здесь есть и алтарь для совершения церемонии кормления духа Конфуция, и места силы королевских кланов. И, конечно, традиционная уличная еда, цветущие лотосы и тематические фестивали – например, Фестиваль соевой еды. От Сеула до Чолла Пукто ехать 3,5 часа – но эта поездка на высокоскоростном поезде стоит того.

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За последние десятилетия Южная Корея стала устойчиво ассоциироваться с определенными культурными и туристическими клише – косметикой, известной на весь мир, дорамами, музыкальными группами с огромной армией поклонников, в том числе из России. Непосредственно весь колорит древней национальной культуры страны часто при этом оставался в стороне. А запрос на знакомство с этим колоритом у туристов есть. Даже тем, кто уже не первый раз собирается в Южную Корею, будет интересно побывать в Усыпальнице Кёнгичжон в Чонджу, или увидеть все краски корейской осени в Национальном парке в горах Нэчжансан. Обязательна к посещению город-крепость конца XIV века Наган Ыпсон – это не специально воссозданные для туристов домики-ханок, а настоящая традиционная корейская деревня, которая сохранилась еще со времен династии Чосон.

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Сегодня тур для более глубокого погружения в атмосферу Кореи предлагает China Travel. В программе «Север – Запад – Юг»: за 8 дней помимо привычных Сеула с Пусаном запланированы экскурсии по двум главным городам провинций Чолла Пукто и Чолла Намдо – Чонджу и Кванджу. Интересный тур по Чонджу (родине королевского клана) с посещением древних культовых мест обещает туроператор «Ванд». Похожая программа есть и у ITM Group – сначала впечатляющая модная современная столица республики, потом удивительный исторический Чонджу и уже только после этого переезд в морскую столицу – Пусан. В Jet Travel прямо заявляют, что туристическая Южная Корея – это не только Сеул – и предлагают сразу два тура (один на 7 ночей. другой – на 8) с обязательным посещением аутентичных регионов.