Карты «Мир» начнут принимать в еще одной стране

Лаос собирается дать российским туристам возможность пользоваться в стране картами платежной системы «Мир», передает ТАСС со ссылкой на заявление генерального директора института промышленности и коммерции министерства промышленности и торговли страны доктора Кеоморакота Сидлаконе.

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«Да, планирует», — ответил Сидлаконе на соответствующий вопрос журналистов в рамках ХI Московской конференции по безопасности.

Ранее директор третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрев заявил, что карты «Мир» можно использовать в банкоматах нескольких банков Вьетнама. Он также отметил, что карты принимаются в Таиланде — там ими можно расплачиваться в одной из крупных сетей супермаркетов.

Также картами российской платежной системы Венесуэлы. При этом посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров заявлял, что в скором времени можно будет расплачиваться картами «Мир» в любой точке страны.