На что жалуются туристы в Батуми

Батуми — популярный курортный город в Грузии, где можно недорого отдохнуть. Здесь можно дешево и комфортно отдохнуть. Кроме того, рядом есть горы, поэтому едут сюда не только за морем и пляжами.

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О том, что не нравится туристам в Батуми, — в материале “Рамблера”.

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Большое количество строек

Батуми — город, который начал развиваться совсем недавно, что повлекло начало инвестиций в курорт. Теперь здесь планируют строить больше туристических объектов, в том числе гостиниц и развлечений.

В связи с тем, что Батуми активно развивают, здесь появилось много масштабных строек. Туристы говорят, что они появляются с очень большой скоростью и мешают отдыхать не только у моря, но и по ночам. Шум отталкивает людей, которые приехали за тихим отдыхом на берегу моря. Поэтому если вы все-таки хотите умиротворения, то стоит выбирать города-курорты поменьше — все они находятся недалеко от Батуми.

Не подходит для детей

Туристы отмечают, что Батуми категорически не подходит для отдыха с детьми. Поэтому если вы едете семьей, то лучше рассмотреть другие варианты отдыха. Курорт будет дискомфортным по нескольким причинам.

Первая — галечный пляж, где ребенку тяжело пробираться для моря. В таком случае отличным выходом будет сопровождение взрослого до входа в воду или покупка специальных плавательных тапочек. Вторая тоже связана с морем и касается захода в воду: глубина начинается слишком резко, поэтому малышу может быть некомфортно и потребуется помощь взрослых.

Третья причина — отсутствие инфраструктуры для детей. На набережной города есть очень много развлечений для взрослых в виде баров, клубов и ресторанов. Аттракционов, аквапарков и детских площадок тут практически нет.

Небольшой выбор экскурсий