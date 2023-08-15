В популярном у россиян турецком отеле проходит забастовка

В одном из отелей Алании персонал устроил забастовку из-за задержек зарплаты. Российские туристы отмечают, что первые «разборки» начались еще на старте сезона и проходили на глазах отдыхающих.

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«Речь идет, в частности, о довольно крупном 4-звездочном отеле Mediterranean Breeze в Алании», – передает «Турпром».

Последнюю акцию протеста из-за невыплаты зарплаты сотрудники провели прямо перед лобби отеля. Зачинщиком стал 50-летний работник, заявивший, что будет продолжать митинг, пока не добьется реализации своих прав. Другие угрожали сжечь себя, если потребуется.