Туроператоры раскрыли стоимость отдыха на Бали этой осенью

Стоимость недельного отдыха на двоих на Бали этой осенью будет составлять от 251,2 тысяч рублей, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР). В организации напомнили, что 20 сентября откроется прямое авиасообщение между Россией и Бали, однако сейчас билетов в продаже все еще нет. Перевозчик, авиакомпания «Россия», также еще не анонсировал даты начала полетов.

По словам специалистов, этой осенью ожидается высокий спрос на поездки на Бали среди россиян, потому что до этого главным сдерживающим фактором являлось отсутствие прямых авиарейсов. Сейчас на индонезийский остров можно добраться из России с несколькими пересадками, но даже при таких условиях число российских туристов, отправляющихся туда, превысило допандемийные показатели.

Стоимость прямого перелета из Москвы в Денпасар пока не раскрывалась, однако цена билета с тремя пересадками в Пекине, Сингапуре и Джакарте на конец сентября начинается от 46 тысяч рублей. Ровно столько же будет стоить билет с двумя пересадками в Китае, и одной — в Малайзии. Время перелета составит больше 40 часов.