Занзибар снова открывается: кому подойдет отдых в Африке и чего опасаться

Остров Занзибар, фактически спасший российский турбизнес в пандемию, снова становится доступным для путешественников. Планируется, что уже зимой россияне смогут России Занзибар сможет хотя бы минимально приблизиться к той туристической славе, которая была у него в осенью и зимой 2020-2021 годов.

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Ведь теперь у курорта слишком много конкурентов — Таиланд, Сейшелы, Мальдивы, Шри-Ланка и Индонезия, где инфраструктура лучше, а туры зачастую дешевле. И тем не менее африканцы готовы снова побороться за российского туриста. «Лента.ру» рассказывает, что изменилось на острове со времен пандемии, чем архипелаг намерен привлекать гостей из России и в чем проигрывает другим направлениям.

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Понять и простить

Занзибар встречает жарким солнцем, ветром и безумным столпотворением в терминале аэропорта. Дело в том, что пассажиры рейсов авиакомпании Oman Air (одной из немногих, летающих с удобной пересадкой из России на Занзибар), до сих пор обслуживаются в старом терминале, который перестал справляться со своими обязанностями еще лет десять назад.

Собственно, из-за этого китайцы по согласованию с властями острова построили на Занзибаре новый огромный терминал. Он заработал в 2021 году, и большинство иностранных перевозчиков уже перевели свои рейсы туда. Но Oman Air и Ethiopian Airlines продолжают использовать старую часть авиагавани, поэтому их пассажиры начинают чувствовать Африку уже через несколько минут после приземления.

В небольшом помещении, где еще остались предупреждения времен коронавирусных ограничений о масках и социальной дистанции, скапливаются сотни пассажиров сразу двух рейсов. Вентиляторы под потолком гоняют раскаленный воздух по терминалу, а изнывающие от духоты гости архипелага пытаются разобраться, в какую очередь встать.

Большинству иностранцев для въезда в Танзанию требуется виза. Нужна она и гражданам России. Но оформлять заранее ее не обязательно — это можно сделать по прилете на остров.

Впрочем, нужно учитывать, что этот процесс, как и все в Африке, очень небыстрый: сперва необходимо отстоять очередь в окошко, где у вас примут миграционную карту (ее выдают еще в самолете), затем — очередь к окошку оплаты (виза стоит 50 долларов), потом еще одну очередь к пограничнику, который, проверив документы из первых двух окон, поставит в паспорт заветный штамп.

$50 стоит виза в Танзанию, которая оформляется по прилете

Сделать все быстро и без очередей пассажирам предлагают специальные работники аэропорта. Они продают так называемый fast track («быстрый проход») за 20 долларов с человека. Предполагается, что за эту сумму сотрудники оформят все документы, пока турист будет ждать свой паспорт в отдельной кондиционированной комнате на мягком диване — в конце останется просто подойти к пограничнику и получить штамп о въезде.

Однако нужно помнить, что в Африке все может сломаться в любую минуту, поэтому fast track не всегда оказывается таким быстрым, как заявлено, а порой люди, приобретающие его, ждут своего паспорта даже дольше, чем те, кто стоит в обычной очереди.

На подобные ситуации у местных жителей всегда только один ответ: pole-pole. С суахили дословно эти слова переводятся как «медленно-медленно», но смысл фразы более глубокий: «Не спеши, не суетись, всему свое время». Это выражение слышишь на Занзибаре постоянно.

Если вы решили отправиться в путешествие на Занзибар, оставьте все свои проблемы и заботы дома. Отдых на Занзибаре можно охарактеризовать одним выражением: pole-pole. Так что возьмите с собой хорошее настроение и, будучи на острове, обязательно поймайте свою Акуна Матату

Николай Белолипецкий

представитель туроператора Resort Holiday

Hakuna Matata, что значит «никаких забот», — еще одна фраза на суахили, которую туристы на Занзибаре слышат чаще всего. Местные считают это своим девизом и даже частью культурного кода, поэтому тут никто никуда не спешит и не переживает по мелочам.

Можно по-русски

Ситуация с русским языком на Занзибаре обстоит намного лучше, чем кажется на первый взгляд. Например, миграционная анкета, которую выдают всем пассажирам в самолете, помимо английского переведена на русский. Во многих местах на острове можно встретить предложения экскурсий на русском языке. В некоторых ресторанах есть русское меню. Минимально говорит по-русски и персонал отелей, а уж торговцы сувенирами на пляжах острова, кажется, выучили всю русскую попсу.

За распространение русского языка на острове надо благодарить пандемию. Летом 2020 года именно Танзания наряду с Турцией и Великобританией стали первым странами, куда после трехмесячного локдауна разрешили прямые рейсы из России. И тогда в отсутствие конкуренции Занзибар стал для россиян чуть ли не основным пляжным направлением.

Осенью и зимой 2020 года из России на архипелаг выполнялись десятки прямых рейсов в неделю. В то время россияне были единственными иностранными туристами на острове, так как граждане остальных стран были заперты по домам.

Как раз в то время турбизнес Занзибара познакомился с массовым российским пакетным туристом, и многие местные поняли, что теперь говорить по-русски намного выгоднее, чем по-английски. Правда, туристическая слава Занзибара в России продолжалась недолго: уже весной 2021 года остров снова закрыли для пакетного туризма, но, как оказалось, русский язык на архипелаге многие помнят.

Малая родина Фредди

В 20 минутах езды от аэропорта расположен Занзибар-сити — единственный город на острове с населением более 200 тысяч человек. Но задерживаться в столице архипелага смысла нет — одного дня тут будет более чем достаточно.

Занзибар-сити — шумный и пыльный город с ужасными пробками. Единственный район, который представляет интерес для туриста, — это его историческая часть, Стоун-Таун. Квартал, расположенный на полуострове на берегу Индийского океана, начал активно застраиваться каменными зданиями в XVIII веке, когда Занзибар был центром торговли всей Восточной Африки. Отсюда в Европу уходили караваны со специями, сюда же с Востока везли ткани, здесь же был один из крупнейших в Африке невольничьих рынков.

Как Занзибар поучаствовал в самой короткой войне в истории? За право контролировать Занзибар воевали многие мировые державы — сначала здесь правили португальцы, потом их вытеснили оманцы (более того, в середине XIX века оманский султан даже перенес на Занзибар столицу своей империи), а затем британцы. Кстати, та битва в 1896 году вошла в историю как самая короткая война в мире: она продолжалась около 40 минут. Этого времени британцам хватило на то, чтобы разрушить маяк и дворец султана, повредить Дом чудес и потопить яхту оманского правителя. После этого он сдался. Британцы правили на острове до середины XX века, потом остров стал независимым государством, а затем Занзибарская народная республика вошла в состав государства Танганьика. Именно после этого, в 1964 году, объединенная страна получила свое нынешнее название — Танзания, которое образовано от первых слогов — Тан (Танганьика) и Зан (Занзибар). Но архипелаг в составе единого государства сохранил самую широкую автономию: у Занзибара есть свой флаг, свой парламент и даже свой президент.

Сейчас Стоун-Таун — это микс арабской, европейской, индийской и африканской архитектуры. Здесь арабский форт, построенный оманцами в XVII веке, соседствует с католическим собором Святого Иосифа, который в XIX веке французы возвели по образцу Марсельского собора. Персы оставили Занзибару в наследие свои бани, а здание Старого диспансера элементам фасада напоминает об Индии.

Лучшее, что можно сделать в Стоун-Тауне — заблудиться в лабиринте узких улочек и тупиков и гулять, попутно посещая сувенирные лавки и ресторанчики. Отдельного внимания заслуживают двери в зданиях квартала. Многим из них более века.

Большинство сделаны из мангового дерева или хлебного дерева (джекфрута), украшены резьбой в стиле суахили или арабскими писаниями, а также латунными шипами и заклепками — этот элемент позаимствовали из Индии, где его использовали для предотвращения ударов боевых слонов.

Маршрут по Стоун-Тауну, как правило, стандартный: Дом Чудес (здание, где впервые на Занзибаре появилось электричество, водопровод и лифт), оманский форт, католический собор, набережная, диспансер, а также дом на Kenyatta Road, где в 1946 году родился и прожил первые восемь лет жизни Фаррух Булсара (позже весь мир его будет знать под именем Фредди Меркьюри).

Сейчас в этом здании музей, посвященный солисту Queen, а также небольшой отель. Кстати, туристов будут убеждать, что на ночь можно остановиться в комнате самого Фредди. Не верьте: таких комнат они сдают по три за сутки.

Как расплачиваться на Занзибаре? Валюта на острове — танзанийский шиллинг. Один доллар равен 2350-2450 шиллингов. Менять валюту выгоднее всего в аэропорту, наименее выгодно — в отелях. На острове деньги можно обменять в банках, но во многих сувенирных лавках и ресторанах в туристических районах примут и доллары. Карты российских банков на Занзибаре не работают. Даже на карты UnionPay рассчитывать не стоит, в большинстве случаев расплатиться ими нельзя.

Вечером стоит посетить парк Фородани, который после захода солнца превращается в местный рынок, — это одно из лучших мест в городе, где можно попробовать местную пищу: свежую рыбу, осьминогов на гриле и занзибарскую пиццу

С выбором отеля в Стоун-Тауне проблем не возникнет — они тут на каждом шагу, причем многие из них расположены в исторических зданиях, с ресторанами на крышах, откуда открывается отличный вид на ночной город и Индийский океан

А вот с пляжем в городе проблема: он, конечно, есть, но это не тот пляж с белоснежным песком и лазурной водой, которые большинство представляют себе, рассматривая фотографии в интернете по запросу «Занзибар». Здесь много мусора и местных торговцев, которые не оставят в покое ни одного белого, пока тот не купит у них какой-нибудь сувенир.

Остров, победивший муху цеце

Некоторых туристов от поездок на Занзибар отталкивает несколько обстоятельств. Во-первых, это Африка, которая зачастую ассоциируется с болезнями, бедностью и криминалом. Во-вторых, 90 процентов населения здесь мусульмане, и путешественники переживают, что это может ограничивать отдых.

«Нет, никаких строгих запретов у нас нет, — заверил гид Масуд. — На пляжах, а также в отелях можно загорать в бикини. Во время экскурсий по острову или в городе закутываться с головы до ног тоже не надо: шорты, юбки выше колен, майки, топики — все допустимо, мы давно к этому привыкли. Никаких проблем у вас не будет».

Алкоголь на острове тоже есть. По крайней мере, в отелях выбор неплохой, да и за пределами гостиниц купить его не проблема: алкогольных магазинов в туристических местах хватает. Однако ассортимент разнообразием не блещет, в основном местный ром из сахарного тростника, коньяк (тоже местный), пиво и вино.

Теперь о болезнях. Официально для визита на остров никаких прививок не требуется. В Танзании последний случай заболевания желтой лихорадкой был зафиксирован еще в 1992 году. А с 2011 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально вычеркнула страну из списка государств с опасностью заражения этой болезнью.

Но если обезопасить себя все же хочется, от желтой лихорадки существует вакцина, которая защищает человека практически на протяжении всей жизни. Так что переживающим за здоровье минимум за десять суток до поездки можно посетить прививочный пункт. В Москве, например, таких три, Роспотребнадзора. После вакцинации выдается сертификат, официально признанный ВОЗ и котирующийся в большинстве стран мира.

Что же касается малярии, то вакцины от нее еще не существует, зато создано много препаратов, вылечивающих болезнь. На Занзибаре эти лекарства продаются в любой аптеке, цена — от 10 до 50 долларов.

При поездке на остров лучше купить таблетки от малярии про запас и забрать с собой, возвращаясь в Россию, поскольку симптомы могут появиться уже после отдыха, а найти препараты против малярии в России не так просто

Впрочем, русскоговорящий гид Масуд заверил, что риск заражения малярией на Занзибаре минимален, особенно в сухой сезон — с июня по октябрь. По его словам, малярийные комары активизируются лишь в сезон продолжительных дождей, который длится на архипелаге с марта по май, но и тогда число случаев заражения малярией не превышает десятков (при этом население острова — около миллиона человек).

Боятся туристы и мухи цеце, которая считалась настоящим бичом на Занзибаре. Однако ее полностью истребили еще в середине 90-х годов прошлого века. Ученые разработали уникальный метод стерилизации самцов при помощи облучения низкими дозами радиации. В итоге из-за неспособных мужских особей самки мухи цеце просто перестали давать потомство и вымерли. Сейчас, кстати, этот метод активно применяет Эфиопия.

Где лучшие пляжи на Занзибаре

Путь из аэропорта Занзибара с западного побережья на восточное занимает около двух часов. И хотя ширина острова составляет всего 50-60 километров, движение тут оставляет желать лучшего. Дороги узкие, а на востоке все осложняется отсутствием обочин, разметки и тротуаров. Из-за этого жители, дети и домашний скот ходят по дорогам вперемешку с автомобилями.

Но именно на востоке расположено большинство пляжей Занзибара. Фактически вся береговая линия протяженностью 140 километров — это сплошной пляж. Самые популярные из них — Матемве, Пвани Мчангани и Кивенгва в северо-восточной части, а также Пингу, Падже и Джамбиани на юго-востоке.

Когда ехать на Занзибар:

с июня до октября — сухой сезон на острове, дождей почти нет, температура в районе 30 градусов, а океан теплый

с октября по декабрь — сезон частых но коротких дождей

с января до конца февраля — самый жаркий период на острове, но в это время сильнейшая влажность

с марта до конца мая — худшее время для поездки, это период дождей

Практически все пляжи Занзибара — песчаные, причем песок белый и мягкий, как мука, поэтому те самые картинки «баунти» из интернета — абсолютная реальность. Однако у Занзибара есть несколько особенностей, о которых стоит знать заранее, желательно еще до выбора отеля.

Самое главное: на острове сильнейшие приливы и отливы. Так что утром можно прийти на пляж и... не обнаружить океана. На его месте будет только покрытое водорослями дно.

Отливы на Занзибаре всегда, у них нет сезона. И именно восточное побережье острова подвержено сильнейшим отливам. Так что туристам остается просто смириться и вспомнить о принципах pole-pole и Hakuna Matata. Впрочем, многие отели на пляжах вешают актуальное расписание отливов и приливов, поэтому нужно лишь подстраиваться под график, который задуман природой, чтобы купаться в океане.

«Многие путешественники пугаются отливов и приливов, и некоторые даже сразу отказываются ехать на восточное побережье, — признает Николай Белолипецкий. — Увы, это природа, и на это никак повлиять нельзя. Однако я бы советовал не воспринимать этот природный феномен как нечто отрицательное. Например, на пляже в отеле Emerald Zanzibar Resort & Spa 5* отлив образует красивейшую песчаную косу, на которой можно сделать яркие фотографии».

Кроме того, именно восточную часть острова эксперты советуют людям, которые хотят отдохнуть в тишине и покое: тут практически нет вечеринок, меньше туристов, а те, что есть, — в основном европейцы из Италии, Германии, Бельгии, скандинавских стран. И, к слову, одни из самых шикарных и дорогих отелей на Занзибаре — например, Emerald Zanzibar Resort & Spa 5*, TUI Blue Bahari Zanzibar 5*, Melia Zanzibar 5*, Tulia Zanzibar Unique Beach 5* — находятся как раз на восточном побережье.

Минимальные отливы на Занзибаре только на самом севере и северо-западе — это пляжи Кендва и Нунгви

«Конечно, если цель вашего отдыха — купание в океане, то лучше выбирать северную часть острова, где отливов практически не бывает, — говорит представитель сети туристических агентств 360-travel Екатерина Созонова. — Я сначала предлагаю туристам отели именно на севере, и только если мы ничего не находим в Кендве или Нунгви, предлагаю гостиницы в восточной части острова».

Туроператоры называют одним из лучших отелей в северной части острова Zuri Zanzibar в Кендве, также выделяют пятизвездочные Royal Zanzibar и Gold Zanzibar с большими территориями и хорошими пляжами.

Практически во всех отелях на острове есть Wi-Fi. Если нужна мобильная сеть, но не в роуминге, то можно купить местную сим-карту. Сделать это лучше в аэропорту, поскольку там карточки иностранцам продают по загранпаспорту. На острове симки можно купить только с местным удостоверением личности. Карта с интернетом на 20 Гб обойдется примерно в 20 долларов.

«Что касается четырех звезд, то лучшие — безусловно, Riu Jambo, где разнообразный шведский стол с морепродуктами, идеальный пляж, современные свежие номера, и Sandies Baobab — африканский отель с этническими элементами: соломенные крыши домиков, лежаки из бамбука. На восточном побережье я бы отметила Tulia Zanzibar Unique Beach — бутиковый отель всего на 16 номеров, который идеально подойдет для отдыха вдвоем, а также Emerald Zanzibar Resort & Spa», — отметила глава туристического агентства «Киви» Анна Комракова.

Туристам, которые отправляются на Занзибар, эксперты советуют либо досконально изучить это направление, чтобы точно знать, где бронировать проживание, либо обратиться к турагенту, который лично бывал на острове и знает все нюансы

«Нужно понимать, что на восточном побережье такие пляжи, как Падже, Бведжу, Джамбиани — это Мекка для туристов-серферов, но не для тех, кому нужен океан для плавания, — предупреждает глава турагентства «Паритет-Тур» Ирина Соснина. — То же и с питанием. На каких-то пляжах и в каких-то отелях я буду рекомендовать исключительно "все включено", так как рядом совсем нет инфраструктуры, а где-то достаточно завтраков».

Все пляжи на Занзибаре — общественные

И это немаловажный момент: даже в шикарных отелях никто не вправе запретить местным жителям приходить на пляж. А они очень приставучи и могут не отстать, пока отдыхающие не купят у них экскурсию, магнитик, браслетик или слоника.

Не пляжем единым

Африканское сафари — главная фишка Танзании и Занзибара, ведь такой опыт гостям не предложит ни одна страна Азии или Латинской Америки. Только ради этого многие туристы прилетают на Занзибар и комбинируют пляжный отдых на острове с сафари на материке.

На острове животных практически нет. В национальном парке Jozani Forest живут обезьяны-колобусы. Эти приматы занесены в Красную книгу как вымирающий вид — встретить их можно исключительно на Занзибаре.

Кроме того, на острове Призон можно увидеть гигантских черепах. Более века назад их завезли сюда с Сейшельских островов (подарок губернатора Сейшел занзибарскому султану), с тех пор они расплодились и свободно гуляют в западной части острова — сейчас там уже около 200 особей, а некоторым, кстати, под сотню лет. Черепах можно гладить, чесать, кормить и фотографировать. Добраться до острова Призон можно из Стоун-Тауна — эту экскурсию предлагают на каждом шагу.

На этом прекрасный животный мир Занзибара заканчивается, а слоны, жирафы и бегемоты живут на материке. Национальных парков, где можно увидеть животных, в Танзании много, самые популярные из них — Серенгети, Нгоронгоро и Килиманджаро. Цены на сафари не низкие, в среднем от 1000-1500 долларов с человека за два дня. Стоимость зависит от парка и места проживания: в некоторых местах есть лоджи, где проживание стоит тысячу долларов с человека за ночь. Но можно переночевать и в палатке — дешево и аутентично.

$1000-1500 на человека стоит двухдневный сафари-тур в Танзании

«Сафари в Африке я бы рекомендовала всем — и взрослым, и детям, и парам, и компаниям. Эмоции будут самые яркие! — заверяет Ирина Соснина. — Конечно, если есть возможность и финансы позволяют, то лучше взять двухдневное сафари: так вы прочувствуете дух саванны и сможете увидеть всех представителей большой африканской пятерки — слона, носорога, буйвола, льва и леопарда. Если нет, то даже однодневная такая экскурсия оставит массу впечатлений».

Самый бюджетный вариант сафари, которое предлагают на Занзибаре, — в парк Ньерере (раньше он назывался Селус). Это самый большой парк в Танзании (по размеру больше Московской области) и самый близкий к побережью.

Экскурсия длится целый день: рано утром туристов забирают из отеля и везут в аэропорт, откуда они летят на материк. В пути — около 30 минут. Самолет приземляется на грунтовку прямо у ворот парка, где рейнджеры в открытых внедорожниках встречают гостей с самолета.

В Ньерере можно увидеть почти всех животных: антилоп, жирафов, слонов, бегемотов. Львы тоже встречаются, но не всегда

Цена такого сафари начинается от 500 долларов с человека. В стоимость включены перелеты с Занзибара на материк и обратно, а также экскурсия в парк, кофе-брейк и обед на специальной стоянке. Примерно в 5 часов вечера путешественников доставляют к самолету и отправляют обратно на Занзибар.

Сколько стоит Занзибар и кому туда точно не стоит ехать

Занзибар — не самое простое направление для туризма. Африканский колорит, который тут выражен очень ярко, сопровождает гостей острова повсюду. При планировании поездки эксперты советуют не пользоваться привычными шаблонами: например, выбирать пляж и отель лишь по фотографиям и отзывам. И точно не стоит отталкиваться от цены: на Занзибаре даже «очень дорого» вовсе не равно «качественно» и «хорошо». Тут отдых в четырех звездах может быть комфортнее, чем в «пятерке», а трехзвездочные отели бывают такими, что страшно зайти.

Сэкономив на питании и оплатив только завтраки, на Занзибаре можно столкнуться с тем, что в пешей доступности вообще не будет никаких кафе и ресторанов.

«Самые частые нарекания, которые мы слышим от туристов, касаются как раз инфраструктуры, а точнее — ее отсутствия. За территорией отеля практически нет нормальных магазинов, нет достойных кафе, и поесть можно только в соседних отелях, — предупреждает Ирина Соснина. — Были случаи, когда большие автобусы, выполняющие групповой трансфер, не имели возможности подъехать к некоторым отелям, и туристы были вынуждены с чемоданами добираться до ресепшен по ямам и ухабам».

Анна Комракова считает, что Занзибар подойдет активным и любопытным туристам, которые уже побывали во многих странах мира и которых не испугала Азия, особенно Гоа.

Детей на Занзибар я бы точно не повезла

Анна Комракова

глава туристического агентства «Киви»

«А вот, например, детей я бы туда точно не повезла. Говорю как многодетная мать. И дело тут не в дороге с пересадкой или других особенностях, а в наличии альтернативных и более развитых по инфраструктуре направлений. Да, на Занзибаре есть детские клубы при отелях, но они без русскоязычного персонала, а экскурсионные программы все-таки рассчитаны на взрослого туриста», — пояснила она.

При этом отдых на Занзибаре сейчас нельзя назвать бюджетным. «Стоимость недельного отпуска, например, в отеле Riu Jambo Zanzibar в октябре обойдется в 170 тысяч рублей за двоих с питанием all inclusive. Авиабилеты оплачиваются дополнительно», — говорит Николай Белолипецкий.

₽170 000 обойдется недельный отдых на Занзибаре на двоих в октябре в отеле по системе all inclusive

Кроме того, с июля 2023 года отдых на Занзибаре стал еще дороже из-за инфраструктурного налога, который платят все туристы. Если раньше путешественники в отелях платили по доллару с человека за каждую ночь проживания в любой гостинице, то теперь размер налога рассчитывается с учетом категории отеля.

Гости, живущие в гостиницах категории четыре-пять звезд, платят по пять долларов с человека в сутки, в отелях две-три звезды — четыре доллара, в апартаментах — по два доллара.