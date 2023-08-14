Назван курс доллара, при котором россияне перестанут путешествовать

АТОР: путешествия будут роскошью для россиян при долларе по 120 рублей. И евро по 150. Как заявил «Газете.Ru» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян, для людей это психологическая отметка, после которой они перестанут летать за границу. Между тем биржевой курс доллара 14 августа превысил 100 рублей, а евро торговался выше 111 рублей.

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Мурадян отметил, что замедление спроса на турпутёвки сейчас происходит постепенно, в отличие от того, что было в 2022 году. Тем не менее если тренд на падение рубля продолжится, то «психологическая отметка, после которой путешествия начинают вставать, как мы это видели в 2022 году, находится на уровне 115–120 за доллар и 140–150 за евро», отметил он.

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Прежде всего путешествовать перестанут люди, предпочитающие бюджетный отдых. Активным останется средний сегмент поездок и выше среднего.

«Начальный ценник на заграничные путешествия в текущих реалиях будет начинаться где-то от 180 000–200 000 рублей, что бьёт по самому бюджетному потребителю, самому экономически незащищённому», — заявил специалист.

По его мнению, пострадает от этого часть региональных полётных программ, в том числе, возможно, и зимние. Ну и те направления, где ждали нашествия небогатых туристов: Египет, Таиланд, Шри-Ланка.

Также Мурадян обратил внимание и на возросшую стоимость билетов на пляжный отдых за границей. Например, за $400–600 они есть в Турцию, Эмираты, в Шри-Ланку, Таиланд.

«Только теперь мы можем посчитать, что $500–600 — это 60 000–70 000. Ещё мы не купили гостиницу на любом направлении, мы уже за двоих отдадим около 100 000–120 000 только за перевозку. Дальше на каком-нибудь там Гоа мы отдадим за гостиницу условно $200–300, поэтому там довольно бюджетно можно отдохнуть в плане именно затрат», — посчитал вице-президент АТОР.

Где отдохнуть в августе 2023 года

АТОР недавно составила рейтинг популярных и доступных мест для отдыха в августе.

Критерии отбора: 10 дней для двоих взрослых, тур с питанием, перелёт из Москвы включён в стоимость.

В итоге топ-5 самых дешёвых вариантов получился таким: