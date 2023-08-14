Для поклонников рептилий: почему туристы в Японии любят один бар

В Японии, стране, где кафе с живущими в них кошками всегда пользовались огромной популярностью, нашлось место и для более экзотических питомцев. Там, где далеко не все могут себе позволить завести домашних животных, многие с радостью находят альтернативу, посещая заведения, где можно познакомиться с рептилиями. Подробнее об одном из них — в материале "Рамблера".

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Теплое место для холоднокровных обитателей

Владельцем уникального бара под названием Yatonokami стал предприимчивый японец, который решил сделать доступным то, что кажется далеким и недосягаемым. Бар, расположенный на окраине Токио, внешне уже выделяется среди других. Его вход подсвечен голубыми огнями, украшен фотографиями рептилий, и уже с порога посетители ощущают особую атмосферу места.

Загадочный мир террариума

Переступив порог бара, гостям предстает удивительный мир рептилий. Обитатели террариумов, расположенных в зале, создают завораживающую картину. Это место, где можно провести время в приятной компании чешуйчатых друзей, ожидая свой заказанный коктейль.

Любовь хозяина к холоднокровным спутникам

Хозяин бара Yatonokami разделяет горячую любовь к рептилиям с своими посетителями. Он утверждает, что эти холоднокровные животные — идеальные спутники. Спокойные и неврозуемые, они требуют минимум ухода, что делает их идеальными для поддержания расслабленной атмосферы в баре.

Мир, в котором встречают по внешности

Своей уникальной атмосферой бар завоевал сердца многих. Многие гости специально приходят сюда, уже зная об обитателях заведения. Однако есть и те, кто привлекается необычным входом и дизайном бара. Независимо от мотивации, посетители могут здесь насладиться обществом рептилий и настоящей японской гостеприимностью.

Нежное общение с холоднокровными друзьями