АТОР: отдых в Турции и Египте подорожает из-за падения рубля
Заграничные туры для россиян станут еще дороже из-за ослабления рубля. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян.
«Рост коснется абсолютно всех направлений, но, как показывает практика, обычно страдает бюджетный средний класс. Это Египет, Турция и бюджетные ОАЭ, Шри-Ланка, Индия и Таиланд», – отметил эксперт.
Артур Мурадян уточнил, что для отдыха россиянам стоит готовить сумму в 160–180 тысяч рублей минимум, пишет издание «Москва».