Где отдохнуть вместо Турции: 5 заграничных альтернатив

АТОР назвала Катар и Бахрейн альтернативой подорожавшей Турции. Летом 2023 года Турция впервые в истории вошла в топ-5 самых дорогих курортов для россиян. Средняя стоимость 10-дневного отдыха на двоих составила 185 000 рублей. Эксперты уверяют, что за такие или даже меньшие деньги вполне реально отдохнуть на других заграничных курортах. Вот 5 альтернативных направлений.

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Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала 5 заграничных альтернатив Турции.

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1. Абхазия. Вариант для экономных. Самый дешёвый тур на 10 ночей с перелётом будет стоить 65 700 рублей на двоих. Можно не только понежиться на пляже, но и посмотреть пещеры Нового Афона, саму Афонскую гору и Новоафонский монастырь, забраться на панорамную площадку Анакопийской крепости и посетить горное озеро Рица.

2. ОАЭ. Самый бюджетный вариант — путёвка на 10 дней в трёхзвёздочный отель в Дубае — обойдётся в 81 500 рублей за двоих. В городе стоит посмотреть небоскрёб Бурдж-Халифа — самое высокое здание в мире, а также погулять по знаменитому торговому центру. При желании на автобусе можно съездить в столицу страны Абу-Даби.

3. Египет. Дешевле всего выйдет слетать в Шарм-эль-Шейх. Самый бюджетный тур туда на двоих обойдётся в 117 000 рублей. Все достопримечательности этого города — национальный парк Рас Мухаммад, Небесный собор, площадь Сохо — можно посмотреть за день. А остальное время проводить у воды или на экскурсиях. «В этом году есть оживление по Эмиратам, Таиланду, Индии и Египту», — рассказал 74.ru редактор портала Profi.Travel Антон Тримайлов. При этом особенностью отдыха в Таиланде и Египте он назвал сочетание дешёвых отелей с дорогим перелётом. Всё из-за санкций против российских авиакомпаний.

4. Бахрейн. Там можно посмотреть старинную крепость Рифа, музей жемчуга и растущее посреди пустыни Древо жизни. А ещё своими глазами увидеть трассу «Формулы-1». Всё удовольствие обойдётся в 130 600 рублей.

5. Катар. Этот вариант по цене сопоставим с путёвкой в Турцию, но и интересного там немало. Например, 40-метровая пещера Даль Аль-Мисфир возрастом до 500 000 лет, форт Аль-Зубара и остатки города-призрака Аль-Джумаил, а ещё внутреннее море Хор Аль-Адаид. Минимальная цена вопроса 148 600 рублей.

Как недорого отдохнуть в Турции

Несмотря на то что Турция перестаёт быть для россиян эконом-вариантом для пляжного отдыха, на поездке в эту страну всё ещё можно сэкономить. Важно знать несколько лайфхаков. Их перечислил глава турагентства «Мир» Дмитрий Мир:

планировать поездку лучше заранее — минимум за полгода;

ехать стоит вне сезона — в конце августа и начале сентября;

не вестись на «горящие туры», которые на самом деле не более чем уловка маркетологов.

Не менее важно выбрать отель. На что обращать внимание: