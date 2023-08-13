5 достопримечательностей, ради которых стоит поехать в Кыргызстан

До конца сезона осталось совсем немного, но время увидеть эту страну во всей красе ещё есть.

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Встретить бархатный сезон на Иссык-Куле

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Озеро Иссык-Куль – визитная карточка страны и одно из самых популярных мест для отдыха местных жителей. В августе на северном побережье Иссык-Куля стартует полноценный бархатный сезон: цветут альпийские луга, созревают сезонные персики, абрикосы и виноград, а вода сохраняет комфортную для купания температуру.

Среди курортов лучше всего ориентироваться на Чолпон-Ату – современную рекреационную зону, где легко чередовать расслабленный пляжный отдых с горными походами, конным туризмом или дайвингом. Стоит обязательно прокатиться на одном из подъёмников, чтобы увидеть озеро с высоты: пейзажи и размеры вряд ли оставят равнодушными.

Сходить на трекинг в горах Тянь-Шаня

Маршрут по «небесным горам» – это долгие переходы через хребты и спуски в дoлины, ночёвки в палатках и юртах, первозданная природа и полное отсутствие цивилизации. Можно долго идти вокруг озера Сары-Челек и не встретить ни одного человека. А затем неожиданно наткнуться на кочевые стада и познакомиться с жизнью кочевников. Всё это – в окружении сумасшедших горных пейзажей, моренных озёр, еловых лесов, скал и снежных шапок.

Отдохнуть на бальнеологических курортах Чуйской дoлины

Расположенный в Чуйской дoлине курорт Иссык-Ата когда-то считался всесоюзной здравницей. Местная минеральная вода «Арашана» применяется для лечения множества заболеваний, торфяная иловая грязь активно используется в косметологии, а геотермальные источники помогают расслабиться и успокоиться. Но главное – курорт находится в удивительно красивом месте, в окружении гор и водопадов, зарослей барбариса, облепихи и шиповника, за что ему можно простить небольшую инфраструктурную усталость.

Прогуляться по Бишкеку

Возможно, с этим можно спорить, но самые привлекательные локации Кыргызстана распложены за пределами городской черты – в горах, дoлинах и ущельях горных рек. Однако Бишкек заслуживает того, чтобы сделать исключение и задержаться в городе хотя бы на несколько часов. Прогуляться у площади Ала-Тоо и здания парламента. Подняться к огромному флагштоку, чтобы увидеть самую впечатляющую панораму киргизской столицы. Заглянуть в скульптурный комплекс «Манас» и Исторический музей. Попробовать бешбармак и отужинать в чайхане. А напоследок – накупить сувениров на Ошском базаре.

Пожить в юрточном лагере