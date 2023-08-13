Как туристы-вандалы издеваются над памятниками Италии

Туристы-вандалы попадают в информационные ленты практически каждый год, но в этом сезоне их деятельность как-то особенно заметна. И страдает в основном культурное наследие в Италии, что в общем-то неудивительно: в этой стране и с памятниками старины полный порядок – они буквально на каждом шагу, – и с отдыхающими проблем нет.

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Последний громкий случай произошел в маленьком городке Виджу недалеко от итало-швейцарской границы. Здесь группа немецких туристов арендовала на несколько дней старинную виллу и напоследок, в первых числах августа, решила сфотографироваться в фонтане. Это получилось так неловко, что обрушилась украшавшая фонтан статуя XIX века. Не Микеланджело, конечно, но изваяние ценное – принадлежит мастеру Энрико Бутти. Стоимость оценивается в 200 тыс евро. После содеянного туристы тут же съехали, а владелец виллы написал заявление в полицию.

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Немцев может оправдывать лишь то, что они не хотели рушить статую – так получилось. Хотя… так себе отговорка. А вот молодую француженку ничто не оправдает. Она была настолько влюблена, что решила оставить сердечное послание на стене знаменитой Пизанской башни (той самой, которая падает на протяжении нескольких столетий). Острым браслетом девушка нацарапала сердечко, а рядом инициалы – себя и своего парня. Тайное действо заметил охранник, и влюбленную доставили в участок. Теперь ей грозит крупный штраф и даже тюремное заключение.

До этого, в конце июня, очень похожий случай произошел в Риме. Британец болгарского происхождения Иван Димитров также решил запечатлеть два имени – себя и своей девушки, причем не где-нибудь, а на стене Колизея. Иван был так доволен собой и настолько чувствовал свою безнаказанность, что нисколько не смутился, когда увидел, что его снимает на камеру другой турист. Потом, правда, пришлось извиняться. Иван признался, что не думал, что это здание (т. е. Колизей) такое древнее.

Пример Димитрова оказался заразителен. В середине июля один из гидов остановил молодую туристку из Швейцарии, которая пыталась ключами нацарапать инициалы на кирпиче Колизея, а через пару дней карабинеры задержали 17-летнего отдыхающего из Германии – за аналогичный поступок.

В конце июля случился еще один громкий инцидент, на этот раз в Виченце на северо-востоке Италии. Там два американских солдата, находившиеся в городе, очевидно, с туристическими целями, краской разрисовали одну из колонн построенной в XVI веке Палладианской базилики. Художество попало на камеры, военнослужащих быстро опознали и теперь привлекут к ответственности.