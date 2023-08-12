О правилах въезда в Армению рассказали hjccbzyfv

При соблюдении установленного порядка поездка в гостеприимную страну оставит только приятные воспоминания.

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Путешественникам из России, впервые отправляющимся в Армению, важно знать некоторые правила въезда в эту страну. О них пишут «Известия».

Издание напоминает, что, начиная с 2000 года, между Россией и Арменией действует безвизовый режим, поэтому россиянам достаточно иметь при себе паспорт гражданина РФ или загранпаспорт. Главное, чтобы документ был действителен на протяжении всего периода пребывания в республике.

Практически все банковские карты, действующие в России, в Армении не работают, также армянские банки не поддерживают систему UnionPay. Исключение составляет карта платежной системы «Мир», оплату по ней принимают почти во всех местных кафе и магазинах. Однако даже с картой «Мир» туристам рекомендуется брать с собой наличные в рублях или в валюте, чтобы избежать возможных проблем с оплатой.