Туристов из Британии предупредили о высоком риске заражения инфекциями в Турции

Порядка 200 туристов из Британии после отдыха в Турции намерены подать в суд из-за серьезных проблем со здоровьем. У путешественников диагностированы инфекционные заболевания.

Британские туристы отдыхали в пятизвездочных отелях, где питание осуществлялось по системе шведского стола, печатает газета Evening Chronicle.

Власти Британии разработали предупреждение для путешественников. В документе туристов предупреждают об опасности заражения в Турции кишечными заболеваниями, в том числе, сальмонеллой.

По данным британского министерства здравоохранения, с начала 2023 года на курортах Турции были зарегистрированы 240 случаев заражения сальмонеллеза.

Британцам посоветовали тщательно мыть фрукты, выбирать блюда, которые готовятся на глазах посетителей.