Туристов из Британии предупредили о высоком риске заражения инфекциями в Турции
Порядка 200 туристов из Британии после отдыха в Турции намерены подать в суд из-за серьезных проблем со здоровьем. У путешественников диагностированы инфекционные заболевания.
Британские туристы отдыхали в пятизвездочных отелях, где питание осуществлялось по системе шведского стола, печатает газета Evening Chronicle.
Власти Британии разработали предупреждение для путешественников. В документе туристов предупреждают об опасности заражения в Турции кишечными заболеваниями, в том числе, сальмонеллой.
По данным британского министерства здравоохранения, с начала 2023 года на курортах Турции были зарегистрированы 240 случаев заражения сальмонеллеза.
Британцам посоветовали тщательно мыть фрукты, выбирать блюда, которые готовятся на глазах посетителей.
Напомним, российская туристка после отдыха в турецком отеле оказалась на больничной койке.