Чем привлекают туристов Фанские горы в Таджикистане

Туристический сезон в Таджикистане в самом разгаре. Сейчас в республике популярен активный вид отдыха. Одно из самых посещаемых мест – Фанские горы, их считают самыми живописными в мире. Сюда приезжают, чтобы увидеть одну главных достопримечательностей – Семь озер. Чем они привлекают туристов, узнала корреспондент «МИР 24» Карина Нарзикулова.

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Нить из семи разноцветных озер будто опоясывает подножие Фанских гор. Хафткул с таджикского переводится как «Семь озер» Отличаются водоемы не только формой, но и пейзажем.

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Первое озеро из-за причудливой зигзагообразной формы называют «Мижгон», что на русский переводится как «ресницы». Уникально оно своим цветом воды, который зависит от положения солнца.

В день цвет воды в озере меняется до семи раз от бирюзового до ультрамаринового и совсем темного оттенка. Рядом с озером разбита турбаза.

«За раз мы можем принять до 100 путешественников. Здесь есть все условия: уютный ночлег, угощаем национальными блюдами и свежими фруктами. В окрестностях растет много плодовых деревьев», – рассказал житель села Шинг Шириншох Нуралиев.

По версии ученых, озера образовались в результате мощного землетрясения. Каждому местные жители дали свое, символичное название.

У третьего озера необычное название – «Настороженный». В окрестностях водится много ядовитых змей и разных насекомых, поэтому, прогуливаясь по берегу, нужно быть настороже.

Два последних озера расположились на высоте более чем двух тысяч метров. Путь к ним пролегает по горному серпантину. Но ради захватывающих видов многие путешественники готовы преодолеть бездорожье пешком.

«Я приехал из Парижа. Мы с другом путешествуем по миру автостопом. С первого озера мы добирались всего несколько часов. Виды здесь открываются захватывающие – обрывы, водопады и, конечно, сами озера. По пути нам помогали местные жители, люди – это еще одна достопримечательность Семи озер», – сказал турист из Франции Рафаэль.

До последнего, седьмого озера, добираются сильнейшие. Путь до него самый протяженный и сложный. Но это стоит того. По местным поверьям, тот, кто выпьет кристально чистой воды из этого водоема, может рассчитывать на большую удачу.