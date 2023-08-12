Какие методы оздоровления предлагают на туркменском курорте «Моллагара»
В Туркменистане большой популярностью пользуется санаторное лечение. Уникальные методы применяют на курорте «Моллагара», передает «МИР 24».
Там лечат множество заболеваний, в том числе с помощью лечебной глины. Главная достопримечательность – одноименное озеро. Оно похоже на знаменитое Мертвое море и известно своими целебными свойствами. Химический состав воды меняется в зависимости от времени года, а вместе с ним и цвет – от голубого до красного. Также на курорте лечат чаями, отварами и настойками, приготовленными по рецептам из книги Гурбангулы Бердымухамедова.
«Я стараюсь приезжать сюда каждое лето, потому что санаторий известен своими лечебными грязевыми ваннами. Благодаря лечению здесь я чувствую себя очень энергично и бодро. Я очень доволен работой обслуживающего персонала и врачей. Больше всего мне нравится смотреть на воду бледно-розового оттенка», – рассказал Агамырад Ангалов.
Огромной популярностью пользуется и курорт «Арчман». Он основан более 100 лет назад, а легенды о его живительной воде известны с давних времен. В санатории лечат дерматологические заболевания, хронические болезни пищеварительной, сердечно-сосудистой и нервной систем, а также опорно-двигательного аппарата.