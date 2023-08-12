Какие методы оздоровления предлагают на туркменском курорте «Моллагара»

Там лечат множество заболеваний, в том числе с помощью лечебной глины. Главная достопримечательность – одноименное озеро. Оно похоже на знаменитое Мертвое море и известно своими целебными свойствами. Химический состав воды меняется в зависимости от времени года, а вместе с ним и цвет – от голубого до красного. Также на курорте лечат чаями, отварами и настойками, приготовленными по рецептам из книги Гурбангулы Бердымухамедова.