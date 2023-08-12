К чему нужно подготовиться перед посещением Индии

Кутовой считает, что Индией можно испытывать себя на прочность, и эта не та страна, которую стоит выбирать для первого посещения.

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Автор Дзен-блога Алексей Кутовой рассказал о своем опыте посещения Индии и о том, с какими неприятностями ему пришлось столкнуться.

По мнению Кутового, Индия может стать плохим опытом для мало повидавшего путешественника. На улицах индийских городов он встретит людей с проказой, «прилипал» и мошенников, грязных попрошаек, а дышать будет нечем из-за загрязнений и запахов испражнений.