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Турист из России рассказал, к чему нужно подготовиться перед посещением Индии

Кутовой считает, что Индией можно испытывать себя на прочность, и эта не та страна, которую стоит выбирать для первого посещения.

К чему нужно подготовиться перед посещением Индии
© runews24.ru

Автор Дзен-блога Алексей Кутовой рассказал о своем опыте посещения Индии и о том, с какими неприятностями ему пришлось столкнуться.

По мнению Кутового, Индия может стать плохим опытом для мало повидавшего путешественника. На улицах индийских городов он встретит людей с проказой, «прилипал» и мошенников, грязных попрошаек, а дышать будет нечем из-за загрязнений и запахов испражнений.

Блогер отмечает, что даже красивые места, например, древние храмы и дворцы, не избавлены от этих неприятностей. Кроме запахов и людей турист столкнется с шумом и хаосом на дорогах, а также отсутствием чистой воды.