Почему не стоит жить в Турции: перечислены минусы

Россиянка прожила в Турции два месяца и рассказала о своих впечатлениях в личном блоге «Мир глазами тревелголика» на портале «Дзен». За пределами курортов эта страна оставляет неоднозначное впечатление.

© РИА "ФедералПресс"

Главное, на что обратила внимание путешественница, – грязные улицы. Зачастую грязь со строек выливают прямо на проезжую часть. Кроме того, местные жители никуда не спешат. Они не привыкли следовать графику, а в кафе можно часами ждать официанта.

В сфере общественного питания девушка также нашла недочеты. Однажды она поела в недешевом сетевом ресторане и нашла волос в еде. Блюдо унесли, однако из счета его не вычли, передает «Глас.ру».

«Чтобы прибрали грязную посуду со стола, тоже нужно дополнительно сказать об этом официанту», – рассказывает туристка.