В какие страны можно поехать россиянам без виз в 2023 году

В 2023 году россияне могут посетить без визы порядка 100 стран, но есть государства, куда можно въезжать и по российскому внутреннему паспорту. В список безвизовых входят как популярные у россиян Турция, Грузия, Армения, Израиль, так и довольно экзотичные страны, например, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Тринидад и Тобаго. «Лента.ру» публикует список безвизовых стран для россиян и рассказывает, что там можно посмотреть.

© Lenta.ru

Российский паспорт занял 50-е место (из 104) в ежегодном России посещать без виз 115 государств. До лидеров рейтинга далеко, но в целом и среди более чем 100 стран есть те, которые пользуются популярностью у путешественников. Подавляющее большинство из них не требуют вообще никакой визы, а в полутора десятках ставят визу штампом в паспорт в момент въезда в страну прямо в аэропорту.

Видео дня

Рассказываем, куда россияне могут поехать без виз и что посмотреть на безвизовых направлениях или в странах, где виза ставится в паспорт при пересечении границы.

Какие документы нужны, чтобы поехать за границу?

Для выезда за пределы России потребуется действующий заграничный паспорт. При этом, чтобы попасть в некоторые страны бывшего СССР, не нужен даже он.

Куда можно поехать с внутренним российским паспортом:

Армения;

Белоруссия;

Казахстан;

Кыргызстан;

Южная Осетия;

Абхазия.

Перед поездкой проверьте свой загранпаспорт — большинство стран требуют, чтобы он был действительным в течение полугода после окончания путешествия

Что следует учитывать, планируя поездку за границу?

При пересечении границы могут попросить медицинскую страховку, обратный билет, бронь места проживания или заранее оформленное разрешение на въезд. Кроме того, стоит заранее ознакомиться с правилами пребывания в стране: в разных государствах туристы из России могут находиться без визы определенное количество дней, например, только в течение месяца.

Если планируется путешествие с детьми, то стоит предварительно разузнать, какие нужны документы при выезде из России и какие могут попросить в других странах. Например, граждане России могут въехать в Армению по внутреннему паспорту, а ребенку до 14 лет необходим заграничный паспорт.

Также отдельного внимания заслуживают юридические тонкости при путешествиях с домашними животными. Документы нужны будут как при выезде из страны, так и при пересечении границ других государств. Необходимо предварительно уточнить, какие нужны анализы или прививки, можно ли ввозить животное через тот или иной аэропорт или разрешено только сухопутным путем.

Кроме того, может потребоваться ревакцинация животного. Например, в США путешественники из стран, которые американские чиновники считают небезопасными с точки зрения распространения бешенства (в их число входит Россия), должны в течение 10 дней после въезда ревакцинировать собаку. В противном случае может грозить штраф или тюремное заключение. Также ввозить животных в США можно только через ограниченное число аэропортов.

Одним словом, внимательно изучайте правила выезда из России и въезда в другие страны, чтобы избежать непредвиденных ситуаций.

Какие страны Европы не требуют от россиян визы?

Европейские направления были одними из самых популярных у россиян, но с прошлого года попасть в страны Запада стало затруднительно, а в некоторые государства граждан России и вовсе не пускают. В частности, был отменен упрощенный визовый режим для россиян, действовавший с 2007 года. К получению шенгенской визы теперь предъявляются более строгие требования, часть государств объединения отказалась от выдачи шенгена российским гражданам.

В какие страны Европы россияне могут въехать по обычному загранпаспорту:

Белоруссия;

Босния и Герцеговина;

Молдавия;

Сербия;

Черногория.

При этом прямое авиасообщение сейчас есть только с Белоруссией и Сербией, в остальные страны нужно добираться с пересадками, что существенно повышает стоимость дороги.

В какие страны Азии не нужны визы?

Абхазия;

Азербайджан;

Армения;

Бахрейн;

Вьетнам;

Грузия;

Израиль;

Индонезия;

Иордания;

Казахстан;

Катар;

Малайзия;

Мальдивы;

Монголия;

Мьянма;

Непал;

ОАЭ;

Оман;

Саудовская Аравия;

Сейшельские острова;

Таджикистан;

Таиланд; Турция;

Узбекистан; Филиппины;

Шри-Ланка;

Южная Корея;

Южная Осетия.

Кроме того, с 1 августа 2023 года Китай в составе организованных групп. В данном случае визы не нужны только одной категории россиян — туристам, которые посещают Китай в составе туристических групп, сформированных туроператорами. Для самостоятельного посещения Китая или поездки с другими, не туристическими целями нужно получать визу. Похожий режим для организованных туристов с 1 августа заработал и с Ираном.

Именно на безвизовые страны Азии Ассоциация туроператоров России (АТОР), с начала года россияне совершили больше всего визитов в Турцию, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты.

Как рассказал «Ленте.ру» Тимур Юсупов, путешественник, автор Telegram-канала «Мир, гамарджоба», Турция традиционно пользуется спросом у россиян как раз из-за безвизового режима и разнообразия видов отдыха.

"Сюда едут или на море — Анталья, Аланья, Измир и так далее. Или на выходные в Стамбул, где туристы любуются памятниками архитектуры, катаются на корабликах по Босфору или утоляют гастрономические потребности в многочисленных ресторанах. Кроме того, популярностью пользуются Памуккале и Каппадокия" — Тимур Юсупов.

Вдобавок эксперт предлагает обратить внимание на государства постсоветского пространства. «Почти все страны СНГ пускают россиян без виз и личной волокиты. В последние годы особой популярностью у туристов пользуются поездки в Узбекистан. Здесь путешественники обычно смотрят Ташкент, а также древние города — Самарканд, Бухару и Хиву. Иногда доезжают до берега практически высохшего Аральского моря или отправляются на отдых в горы. В соседнем Таджикистане среди точек притяжения главная — столица республики Душанбе, а также горы. Главные точки притяжения Кыргызстана — озеро Иссык-Куль, те же горы, например, знаменитый Памирский тракт, и, конечно, Бишкек, где начинаются и заканчиваются почти все маршруты по стране. В Казахстане россияне отдыхают на Каспийском море или смотрят столицы — современную Астану или уютную, расположенную в предгорьях Алма-Ату», — рассказывает Юсупов.

В какие страны Северной Америки россиянам не нужны визы?

Багамские острова;

Барбадос;

Доминика;

Доминиканская Республика;

Коста-Рика;

Куба;

Мексика;

Панама;

Сальвадор;

Панама;

Ямайка.

Страны Южной Америки с безвизовым въездом для россиян

Без оформления визы россияне могут посетить почти всю Южную Америку:

Аргентину;

Боливию;

Бразилию;

Венесуэлу;

Колумбию;

Парагвай;

Перу;

Уругвай;

Чили.

Также безвизовый режим действует с государствами Океании и частью стран Африканского континента, а вот в популярной у россиян курортной стране — Египте — визу оформляют по прибытии, стоит она всего 25 долларов.

Как рассказала «Ленте.ру» директор турагентства «Дримлайнтур» Ольга Попова, в 2023 году прямые рейсы из России доступны только на Кубу и в Венесуэлу. Именно этот фактор делает отдых там относительном популярным у россиян.

"Куба — это пляжный отдых на Варадеро и островах, экскурсии в Гавану и Тринидад — четвертый по старшинству колониальный город Кубы, где оставили след сахарные короли, рабы и пираты. Венесуэла — пляжный отдых на островах Маргарита и Коче, экскурсии в Каракас и посещение водопада Анхель" —Ольга Попова.

По ее словам, путешествие с туроператором в эти страны обойдется минимум в 114-118 тысяч рублей с человека.

Из перечисленных безвизовых направлений популярны и такие как Мексика и Доминикана, но турпоток из России в этих странах сильно уменьшился, сейчас туда ездят только единичные индивидуальные путешественники. Причина — нет прямых перелетов и организованных туров от туроператоров, высокая стоимость авиабилетов.

Проживающая в Мексике россиянка Ася Солнышкина в разговоре с «Лентой.ру» для удобства сравнивает местные достопримечательности с российскими. «Например, Пуэрто-Вальярта — это мексиканская Анапа. Смотреть там особо нечего, но для пляжного отдыха подходит идеально — хорошие пляжи, отличное море. А Гвадалахара — это местный Санкт-Петербург, культурная столица. Кроме собственно городских достопримечательностей, можно прокатиться на Tequila Train — поезде до города Текила, который, сами понимаете, чем знаменит», — рассказывает девушка.

Кроме того, Солнышкина советует обязательно посетить Мехико. «Тут все есть, кроме пляжей, конечно. Навскидку вспомню Музей Фриды Кало, пирамиды, парк Чапультепек с замком, каналы Сочимилько. Это, кстати, единственное место в мире, где водятся аксолотли», — отмечает россиянка. В декабре-феврале нужно обязательно побывать возле залива Лас-Кобос в штате Нижняя Калифорния, чтобы посмотреть на китов, уверена Солнышкина. А если повезет, то удастся их и погладить. «Всегда были индивидуальными направлениями и до сих пор популярны — Бразилия, Аргентина, Чили и Перу, — привлекающие своей богатой экскурсионной программой», — добавляет Попова. Однако массовым поездкам в этом регион мешают дороговизна билетов и длительность перелета.

14 часов занимает перелет из Стамбула в Сан-Паулу, основной транспортный хаб Южной Америки

Кроме того, не в пользу стран Латинской Америки говорит их репутация с точки зрения безопасности. Однако соблюдение в целом не самых сложных мер предосторожности может уберечь кошельки путешественников.