Острова Греции: какой выбрать для отдыха

Великолепная Греция, с ее более чем 6000 островами, продолжает манить туристов со всего мира. По мере того как годы проходят, интерес к этой уникальной стране только растет. Чем так манит страна путешественников, расскажет "Рамблер".

© unsplash.com

Конечно, золотистые пляжи, теплый средиземноморский климат и гостеприимство местных жителей – это лишь начало того, что привлекает так многих. Этот медитеррейский рай обладает более чем 300 островами и множеством курортов, предлагая гостям бескрайние песчаные пляжи, богатую историю и знакомство с легендарными местами древности. Ниже подробнее рассказано о самых стоящих и уникальных островах.

Корфу: Воплощение элегантности

Этот остров считается одним из самых известных и популярных. Корфу удивляет своей утонченной архитектурой, византийскими церквями и живописными площадями, уставленными цветами.

Закинтос: Остров приключений

Идеальный выбор для тех, кто ищет активный отдых. Здесь можно найти не только песчаные пляжи и кристально чистое море, но и уединенные бухты, зеленые оливковые деревья и виноградники.

Кефалония: Сокровище Ионического моря

Остров, меньше всего посещаемый туристами, но при этом не менее удивительный. Кефалония – оазис спокойствия с песчаными пляжами и морскими пещерами.

Лефкас: Искусство природы и культуры

Считающийся одним из самых красивых греческих курортов, он окутан ароматами розмарина и свежести морского бриза. Здесь можно найти множество музеев, церквей и памятников.

Тасос: Морская сказка