Острова Греции: какой выбрать для отдыха
Великолепная Греция, с ее более чем 6000 островами, продолжает манить туристов со всего мира. По мере того как годы проходят, интерес к этой уникальной стране только растет. Чем так манит страна путешественников, расскажет "Рамблер".
Конечно, золотистые пляжи, теплый средиземноморский климат и гостеприимство местных жителей – это лишь начало того, что привлекает так многих. Этот медитеррейский рай обладает более чем 300 островами и множеством курортов, предлагая гостям бескрайние песчаные пляжи, богатую историю и знакомство с легендарными местами древности. Ниже подробнее рассказано о самых стоящих и уникальных островах.
Корфу: Воплощение элегантности
Этот остров считается одним из самых известных и популярных. Корфу удивляет своей утонченной архитектурой, византийскими церквями и живописными площадями, уставленными цветами.
Закинтос: Остров приключений
Идеальный выбор для тех, кто ищет активный отдых. Здесь можно найти не только песчаные пляжи и кристально чистое море, но и уединенные бухты, зеленые оливковые деревья и виноградники.
Кефалония: Сокровище Ионического моря
Остров, меньше всего посещаемый туристами, но при этом не менее удивительный. Кефалония – оазис спокойствия с песчаными пляжами и морскими пещерами.
Лефкас: Искусство природы и культуры
Считающийся одним из самых красивых греческих курортов, он окутан ароматами розмарина и свежести морского бриза. Здесь можно найти множество музеев, церквей и памятников.
Тасос: Морская сказка
Он привлекает своим комфортным климатом, невероятными пляжами, лагунами и уединенными бухтами. Тасос находится в самой северной точке Греции.