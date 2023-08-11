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Как не стоит фотографироваться с Пизанской башней. 15 примеров

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Пизанская башня — один из самых известных и самых фотографируемых памятников в мире.  
© Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
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Ее строительство началось в итальянской Пизе в 1173 году и продолжалось почти 200 лет, до 1360 года. 
© Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
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Башня застала множество эпох. 
© Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
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Ученик Галилея писал, что знаменитый ученый проводил на башне свои эксперименты. 
© Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

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Галилей сбрасывал с вершины предметы разной массы и замерял скорость падения. 
© Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
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Сооружение начало наклоняться еще во время строительства. 
© Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
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Наклон увеличивался и после окончания работ 
© Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
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Башня сумела «дожить» до конца XX века. 
© Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
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Постройку удалось стабилизировать при помощи укреплений. 
© Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

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Пизанская башня больше не «падает». 
© Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
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Хотя ее вершина отклонена от основания примерно на 5 м. 
© Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
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Ежегодно к башни стекается огромное количество людей. 
© Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
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Многие из них делают забавные фото.  
© Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
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Например, такие.  
© Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

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Туристы соревнуются в оригинальности.  
© Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

    Пизанская башня — один из самых известных и самых фотографируемых памятников в мире. Ее строительство началось в итальянской Пизе в 1173 году и продолжалось почти 200 лет, до 1360 года. Башня застала множество эпох. Ученик Галилея писал, что знаменитый ученый проводил на башне свои эксперименты: сбрасывал с вершины предметы разной массы и замерял скорость падения. Впрочем, некоторые историки называют это легендой.

    Сооружение начало наклоняться еще во время строительства, а наклон увеличивался и после окончания работ. Башня сумела «дожить» до конца XX века, когда постройку удалось стабилизировать при помощи укреплений. Пизанская башня больше не «падает», хотя ее вершина отклонена от основания примерно на 5 м.

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