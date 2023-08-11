Куда поехать на экскурсию отдыхающим в Египте

Египет — страна с большой историей, но многие люди, приезжающие на курорты уверены, что там нечего смотреть, кроме пирамид. На самом деле на экскурсии можно поехать не только внутри страны, но и выехать за ее пределы. И там у туристов есть возможность посмотреть на другие части света.

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Луксор, Египет

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Местные говорят, что если вы не видели Луксор, то не были в стране. И это действительно так. Несмотря на то, что Каир с пирамидами действительно у всех на слуху, в Луксоре сохранилось гораздо больше интересных памятников и древностей.

Именно здесь сосредоточены главные археологические находки Египта. Здесь туристы смотрят на древние храмы, гробницы царей и цариц. Помимо старого города, здесь расположен Луксорский музей древностей — в нем выставлены все археологические находки, когда-либо сделанные в стране.

Иерусалим, Израиль

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От курортов Египта можно доехать до столицы соседней страны за несколько часов. Средиземное море вы здесь не увидите, для этого нужно проехать чуть дальше. Однако Иерусалим славится далеко не морем. Именно здесь расположен Древний город на Голгофе. Это — город трех религий и каждый найдет здесь для себя священное место.

Однако древняя часть города — не единственная, которая стоит внимания. Можно съездить в музей холокоста “Яд Вашем”, археологический музей с древностями, большой зоопарк или просто погулять по старым улицам города и заглянуть в ортодоксальные районы.

Петра, Иордания

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Еще один вариант заграничной экскурсии — Петра. Этот древний город расположен в Иордании, но добираться туда придется на самолете. Пройти к древнему городу можно только лишь через горы и ущелья, но в этот момент туристам открывается насыщенная природа и невероятный пейзаж. В центре города расположено много древних зданий из камня.