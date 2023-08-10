Россиянам перечислили правила въезда в Армению в этом году

Армения является одним из популярнейших направлений отдыха среди россиян. При этом для въезда в страну существует ряд правил, который необходимо соблюдать всем туристам.

Чтобы попасть в Армению, россиянину необходим паспорт или загранпаспорт. Если вы направляетесь на отдых с детьми, то вам необходимо оформить загранпаспорт для ребенка и взять его свидетельство о рождении.

Напомним, что между Арменией и Россией действует безвизовый режим, однако пребывание россиян в государстве не может превышать один месяц. В ином случае вам следует обратиться в миграционное отделение местной полиции. Также перед поездкой рекомендуется оформить медицинскую страховку, поскольку без нее все расходы на медпомощь придется оплачивать самостоятельно.

В 2023 году добраться до Армении можно тремя способами: перелет (его осуществляют компании «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии», «Северный Ветер» и другие). Цена на билеты в одну сторону — около 10 тысяч рублей. Второй способ — поездка на машине (человеку потребуется около суток, чтобы добраться до Еревана). Третий — ежедневные автобусные рейсы в Ереван из Москвы и Сочи. Стоимость поездки на автомобиле и на автобусе одинаковые — они составляют около восьми тысяч рублей.

В Армении не принимают российские карты, однако действуют карты российской платежной системы, ее принимают почти во всех кафе и магазинах. По этой причине рекомендуется брать с собой наличные в валюте или рублях. Этим летом цены в отелях в зависимости от места варьируются от трех тысяч в трехзвездночном отеле и от 6–7 тысяч рублей в отеле «пять звезд». Продукты дешевле всего покупать в супермаркетах, а фрукты и овощи — на рынках.

В качестве памятного сувенира из Армении можно привезти дудук (музыкальный инструмент из абрикосового дерева); скатерти, сумки и кошельки с вышивкой; кувшины и статуэтки из керамики; сыры и многое другое.