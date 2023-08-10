«Единый билет» в Абхазию становится популярным среди туристов

«Единый билет» в Абхазию стал в полтора раза популярнее в 2023 году, чем годом ранее. Три тысячи путешественников отправились в Абхазию благодаря этому способа.

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Пресс-служба Единой транспортной дирекции отмечает, что перевозки туристов по «единому билету» начались в апреле и завершатся 30 сентября. В августе таким способом воспользовались 967 пассажиров.

44% путешественников отдыхают в Пицунде, а 27% — в Гаграх. Также можно попасть в Гудауту, Новый Афон и Сухум.

Отмечается, что отдыхающим нравится данная услуга тем, что можно заплатить за все сразу единожды.